Transportistas bloquean carreteras en Ecuador por eliminación del subsidio al diésel

QUITO (AP) — Los transportistas de carga bloquearon el lunes carreteras en seis provincias de Ecuador en contra de la medida del gobierno de Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel, que incrementó el valor del combustible y el oficialismo no se mostró dispuesto a revertir.

La policía reportó bloqueos de vías —que por ahora no incluyeron actos de violencia— en las provincias de Carchi, fronteriza con Colombia; Pichincha, cuya capital es Quito; Santo Domingo de los Tsáchilas; Orellana; Loja y Azuay, donde grandes vehículos de transporte pesado impidieron el paso en estratégicas vías.

El transporte público en las grandes ciudades se mantuvo en funcionamiento sin inconvenientes en las principales ciudades del país.

La vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, dijo en una rueda de prensa que la quita del subsidio era necesaria porque beneficiaba a gente que no lo necesitaba y puntualizó que el Ejecutivo está abierto al diálogo, pero no a la negociación con quienes llevaron a cabo las protestas señalando que implicaría que “el gobierno tendría que terminar cediendo”.

Recalcó que está ya tomada la decisión de eliminar el subsidio y usar el dinero que se destinaba para beneficiar a quienes realmente lo necesitan.

El Ejecutivo dispuso el viernes la eliminación del subsidio de 1.100 millones de dólares a ese combustible, usado por el transporte pesado, de pasajeros, sector agrícola y pesquero, entre otros. Por ello, el precio del galón subió de 1,80 dólares a 2,80 dólares.

Las protestas en contra de la medida empezaron el fin de semana, aunque sin mayor fuerza.

Para reducir el efecto de la decisión, las autoridades ofrecieron el pago de compensaciones a los transportistas y programas de apoyo social y agrícola, así como la entrega de tractores.

El ministro de Transporte, Roberto Luque, dijo que no hay razón para que suban los precios del transporte público de pasajeros ni de los alimentos, debido a que los transportistas recibirán por ocho meses desde 400 hasta 1.000 dólares mensuales como medida de compensación, por cada unidad.

Sindicalistas de distintos sectores industriales anticiparon que desde el martes radicalizarán las protestas y plantones en rechazo a la medida, mientras que la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo en el país, dijo que el gobierno “está llevando al límite la paciencia popular” y recordó que tiene derecho a “la resistencia en defensa de los pueblos”, pero sin anunciar acciones específicas.

Durante los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), levantamientos indígenas en rechazo al aumento del precio de los combustibles sumergieron al país en la violencia durante tres semanas y llevaron a esos presidentes al borde de la renuncia.

Noboa, un político millonario que asumió su segundo mandato en mayo, puso en marcha una política de ajuste fiscal que incluyó el despido de miles de trabajadores y la reclasificación de salarios de empleados estatales.

En junio, el gobierno también creó un impuesto para la gran minería, medida que fue demandada ante la Corte Constitucional y está en trámite, así como eliminó el subsidio para combustibles en el sector pesquero industrial. Durante su primer mandato, el gobernante propició el incremento del impuesto al valor agregado.