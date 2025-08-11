FOTO: Tormenta tropical Erin se forma en el Atlántico y el huracán Henriette se fortalece en el Pacífico

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Erin se formó el lunes en el este tropical del océano Atlántico, justo al oeste de las islas de Cabo Verde, al tiempo que el huracán Henriette se fortalecía en el océano Pacífico, lejos de Hawai, informaron los meteorólogos.

No había alertas ni advertencias costeras en vigor para ninguna de las tormentas, indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) con sede en Miami, pero Erin podría convertirse esta semana en el primer huracán de la temporada atlántica de 2025.

Erin se encontraba a unos 451 kilómetros (280 millas) al oeste-noroeste de las islas de Cabo Verde, con vientos máximos sostenidos de 72 km/h (45 mph), informó el NHC. Se movía hacia el oeste a aproximadamente 32 km/h (20 mph).

Se pronosticó un fortalecimiento gradual durante los próximos días.

El huracán Henriette era una tormenta de categoría uno el lunes. Registraba vientos máximos sostenidos de 137 km/h (85 mph), según el NHC, y se encontraba a cerca de 845 kilómetros (525 millas) al noroeste de Honolulu.

Era posible un fortalecimiento adicional el lunes, con un debilitamiento en los próximos días.

También en el Pacífico, los remanentes de lo que una vez fue la tormenta tropical Ivo se degeneraron el lunes, informó el NHC. Se encontraban a alrededor de 990 kilómetros (615 millas) al oeste del extremo sur de la península de Baja California en México, sin amenaza para tierra.