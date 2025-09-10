Tiroteo en una escuela secundaria de Denver dejó tres heridos graves

FOTO: La policía inició un operativo para hallar al tirador.

Tres personas se encontraron en estado crítico tras un tiroteo ocurrido esta tarde en una escuela secundaria de Evergreen, una pequeña comunidad ubicada a 50 kilómetros al suroeste de Denver, la capital de Colorado.

Los lesionados estuvieron recibiendo tratamiento por lesiones de bala en el Hospital CommonSpirit St. Anthony, dijo el portavoz del hospital Lindsay Radford, quien añadió que no creyó que hubiera otras víctimas.

En un correo electrónico enviado a padres y tutores, funcionarios de las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson informaron que el tiroteo ocurrió afuera de la escuela y que el edificio se encontraba bajo resguardo.

Cientos de policías y agentes de la ley respondieron al tiroteo en la escuela secundaria, publicó en redes sociales la oficina del alguacil del condado de Jefferson.

La vocera de la oficina del alguacil, Jacki Kelley, citada por The Denver Post, declaró que en ese momento se estaba despejando la escuela y que no podría confirmar si alguno de los heridos era el tirador.

Por su parte, el gobernador de Colorado, Jared Polis, indicó en una declaración que "los estudiantes deberían poder asistir a la escuela de forma segura y sin miedo en todo nuestro estado y todo el país". "Rezaremos por las víctimas y toda la comunidad", dijo Polis.