Tiroteo en cruce fronterizo gestionado por Israel y Jordania deja 2 muertos
Un tiroteo en un cruce fronterizo entre Israel y Jordania dejó el jueves dos hombres muertos. El ataque pudo estar relacionado con la escalada de violencia en Cisjordania.
18/09/2025 | 10:57Redacción Cadena 3
FOTO: Tiroteo en cruce fronterizo gestionado por Israel y Jordania deja 2 muertos
JERUSALÉN (AP) — Dos personas fueron asesinadas a tiros el jueves en un cruce fronterizo administrado por Israel y Jordania ubicado en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, informaron los médicos israelíes.
Las autoridades israelíes no proporcionaron más detalles. El servicio de rescate Magen David Adom dijo que dos hombres, de aproximadamente 60 y 20 años, fueron asesinados y que el atacante fue “neutralizado”. Los medios estatales jordanos dijeron que las autoridades estaban al tanto de un “incidente de seguridad” en el lado de Cisjordania del cruce.
Tres israelíes fueron asesinados en un ataque en septiembre de 2024 en el cruce, cuando un soldado jordan o retirado abrió fuego. Ese ataque parecía estar vinculado a la guerra en curso entre Israel y Hamás.
Israel capturó Cisjordania, junto con Gaza y Jerusalén Este, en la guerra de Oriente Medio de 1967. Los palestinos quieren los tres territorios para un futuro Estado. La violencia ha aumentado en toda Cisjordania desde que el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 desde Gaza encendió la guerra allí.
Actualmente, Israel está llevando a cabo una gran ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza que ha obligado a más de 200.000 palestinos a huir, según Naciones Unidas. Cientos de miles permanecen en la ciudad, grandes partes de la cual ya han sido destruidas en incursiones israelíes anteriores.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el cruce fronterizo? Dos personas fueron asesinadas a tiros en un cruce administrado por Israel y Jordania.
¿Quiénes fueron las víctimas? Las víctimas eran dos hombres, de aproximadamente 60 y 20 años.
¿Cuándo sucedió el incidente? El tiroteo ocurrió el jueves, 18 de septiembre de 2025.
¿Dónde tuvo lugar el ataque? El ataque tuvo lugar en un cruce fronterizo en Cisjordania.
¿Por qué se considera relevante este tiroteo? Se considera relevante debido a la escalada de violencia en Cisjordania y su posible conexión con el conflicto entre Israel y Hamás.
[Fuente: AP]