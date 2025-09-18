Tiroteo en cruce fronterizo gestionado por Israel y Jordania deja 2 muertos

JERUSALÉN (AP) — Dos personas fueron asesinadas a tiros el jueves en un cruce fronterizo administrado por Israel y Jordania ubicado en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, informaron los médicos israelíes.

Las autoridades israelíes no proporcionaron más detalles. El servicio de rescate Magen David Adom dijo que dos hombres, de aproximadamente 60 y 20 años, fueron asesinados y que el atacante fue “neutralizado”. Los medios estatales jordanos dijeron que las autoridades estaban al tanto de un “incidente de seguridad” en el lado de Cisjordania del cruce.

Tres israelíes fueron asesinados en un ataque en septiembre de 2024 en el cruce, cuando un soldado jordan o retirado abrió fuego. Ese ataque parecía estar vinculado a la guerra en curso entre Israel y Hamás.

Israel capturó Cisjordania, junto con Gaza y Jerusalén Este, en la guerra de Oriente Medio de 1967. Los palestinos quieren los tres territorios para un futuro Estado. La violencia ha aumentado en toda Cisjordania desde que el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 desde Gaza encendió la guerra allí.

Actualmente, Israel está llevando a cabo una gran ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza que ha obligado a más de 200.000 palestinos a huir, según Naciones Unidas. Cientos de miles permanecen en la ciudad, grandes partes de la cual ya han sido destruidas en incursiones israelíes anteriores.