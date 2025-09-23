Tifón Ragasa causa estragos en Hong Kong y el sur de China con lluvias intensas
El tifón Ragasa, uno de los más poderosos de los últimos años, dejó 14 muertos en Taiwán y 3 en Filipinas. En Hong Kong, se reportaron daños estructurales y 13 heridos tras su paso.
23/09/2025 | 22:22Redacción Cadena 3
FOTO: Tifón Ragasa azota Hong Kong y el sur de China con intensas lluvias y vientos
HONG KONG (AP) — El tifón Ragasa, uno de los más fuertes en años, azotó con olas más altas que los postes de luz los paseos marítimos de Hong Kong, y detuvo la vida en la costa sur de China el miércoles, después de dejar destrucción en Taiwán y Filipinas.
Taiwán reportó 14 muertes y Filipinas tres después de que el tifón pasara entre ambos.
Los vientos fuertes arrancaron partes del techo de un puente peatonal y derribaron árboles en toda la ciudad de Hong Kong. Aproximadamente 13 personas heridas fueron atendidas en hospitales.
Más de un millón de personas fueron reubicadas en toda la provincia de Guangdong, en el sur de China, informó la emisora estatal CCTV. La agencia meteorológica nacional pronosticó que el tifón tocaría tierra entre las ciudades de Taishan y Zhanjiang para la tarde o noche del miércoles. Las escuelas, fábricas y servicios de transporte fueron suspendidos en alrededor de una docena de ciudades.
Hong Kong y Macao, un cercano centro de casinos, cancelaron escuelas y vuelos, y muchas tiendas cerraron. Cientos de personas buscaron refugio en centros temporales en cada ciudad. Una persona resultó herida en Macao.
El observatorio de Hong Kong dijo que Ragasa, con vientos máximos sostenidos cerca del centro de aproximadamente 195 km/h (120 mph), estaba pasando alrededor de 100 kilómetros (62 millas) al sur de la ciudad. Se pronosticó que continuaría moviéndose hacia el oeste o el oeste-noroeste a unos 22 km/h (aproximadamente 14 mph).
En Taiwán, las fuertes lluvias provocaron que un lago de barrera en el condado de Hualien se desbordara el martes y torrentes de agua fangosa destruyeron un puente, convirtiendo las carreteras en el municipio de Guangfu en ríos turbulentos que arrastraron vehículos y muebles. La Agencia Central de Noticias de Taiwán informó que 14 personas murieron y 18 más resultaron heridas allí.
En el norte de Filipinas, Ragasa, que en tagalo significa “lucha”, dejó al menos tres personas muertas, cinco más desaparecidas y desplazó a más de 17.500 personas por inundaciones y deslizamientos de tierra, dijeron las autoridades el martes.
Lectura rápida
¿Qué evento ocurrió en Hong Kong y el sur de China? El tifón Ragasa azotó la región causando daños significativos.
¿Cuántas muertes se reportaron en Taiwán y Filipinas? Se reportaron 14 muertes en Taiwán y 3 en Filipinas.
¿Qué consecuencias tuvo el tifón en Hong Kong? Se reportaron 13 heridos y se cerraron escuelas y vuelos en Hong Kong y Macao.
¿Qué informó la emisora CCTV sobre el impacto en Guangdong? Más de un millón de personas fueron reubicadas en la provincia de Guangdong.
¿Cómo afectó el tifón a la infraestructura? En Taiwán, un lago se desbordó, destruyendo un puente y arrastrando vehículos.
[Fuente: AP]