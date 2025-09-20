Spencer Steer conecta jonrón y Rojos superaron a Cachorros 6-3 en el partido

FOTO: El 4to jonrón de Steer en 4 juegos da triunfo a Rojos, 6-3 sobre Cachorros

CINCINNATI (AP) — Spencer Steer conectó su cuarto jonrón en cuatro juegos y los Rojos de Cincinnati ganaron terreno en la carrera por el comodín de la Liga Nacional, al doblegar el sábado 6-3 a los Cachorros de Chicago.

Los Rojos (79-76) estuvieron un juego detrás de los Mets de Nueva York, quienes cayeron ante Washington el sábado por la tarde, en la contienda por el último puesto de comodín. Cincinnati tiene a su favor el criterio de desempate.

Chicago posee el primer comodín y ya aseguró un lugar en los playoffs.

TJ Friedl y Tyler Stephenson también conectaron jonrones por los Rojos, que han ganado cuatro duelos consecutivos.

Michael Busch y Reese McGuire aportaron vuelacercas a la causa de Chicago. Los Cachorros han perdido sus últimos tres juegos después de asegurar su aparición en la postemporada el miércoles en Pittsburgh.

McGuire empató el juego a dos en la quinta entrada con un jonrón solitario ante el abridor Zack Littell (10-8), pero Steer puso a Cincinnati de nuevo en ventaja en la parte baja, cuando conectó una recta de Drew Pomeranz (2-2) hacia las gradas entre el jardín izquierdo y el central para su 21º jonrón, cifra con la que lidera el equipo.

Steer bateó de 14-6 con cuatro jonrones y diez carreras impulsadas en los últimos cuatro juegos.

Emilio Pagán lanzó la novena entrada para su 29º salvamento en 35 oportunidades.

Por los Cachorros, el venezolano Moisés Ballesteros se destacó con 3 turnos al bate y ningún hit. El boricua Willy Castro finalizó 3-1 con una anotada.

Por los Rojos, los dominicanos Miguel Andújar se fue de 2-1, Noelvi Marte terminó con 2-1 y una anotada, y Elly de la Cruz cerró de 3-1.