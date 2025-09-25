Solicitudes de desempleo en EE.UU. tocan mínimo de dos meses la semana pasada

WASHINGTON (AP) — Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo en dos meses la semana pasada, ya que los despidos se mantuvieron bajos a pesar de la creciente evidencia de un debilitamiento del mercado laboral.

El Departamento de Trabajo informó el jueves que el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo para la semana que terminó el 20 de septiembre disminuyó en 14.000, situándose en 218.000. Los analistas encuestados por la firma de datos FactSet habían pronosticado 235.000 nuevas solicitudes.

El promedio de cuatro semanas de solicitudes, que suaviza parte de la volatilidad semanal, disminuyó en 2.750, quedando en 237.500.

El número total de estadounidenses que cobraron beneficios por desempleo para la semana anterior al 13 de septiembre disminuyó ligeramente en 2.000, situándose en 1,93 millones.

Las solicitudes semanales de beneficios por desempleo se consideraron representativas de los despidos y, en su mayoría, se mantuvieron en un rango históricamente bajo entre 200.000 y 250.000 desde que Estados Unidos comenzó a salir de la pandemia de COVID-19 hace casi cuatro años.