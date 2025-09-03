Sismos en Marte demuestran que el planeta rojo tiene un núcleo sólido como la Tierra

FOTO: Sismos en Marte indican que, al igual que la Tierra, el planeta rojo tiene un núcleo sólido

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — El núcleo de Marte aparentemente es un bloque sólido de metal, al igual que el de la Tierra, revelaron científicos el miércoles.

Un equipo de investigación encabezado por China basó sus hallazgos en lecturas sísmicas del módulo de aterrizaje InSight de la NASA en Marte, el cual registró más de 1.300 sismos antes de dejar de funcionar en 2022. La sonda aterrizó en una amplia llanura ubicada cerca del ecuador de Marte en 2018.

Estudios previos apuntaban a la existencia de líquido en el corazón del planeta rojo. Los hallazgos más recientes indican que el núcleo interno, aunque pequeño, es en realidad sólido y está rodeado de metal fundido —un núcleo externo líquido.

El núcleo interno de Marte se extiende desde el centro del planeta hasta un radio de aproximadamente 613 kilómetros (380 millas), de acuerdo con los científicos, cuyos hallazgos fueron publicados en la revista Nature.

El núcleo probablemente está compuesto de hierro y níquel, los mismos componentes que el de la Tierra, pero posiblemente también enriquecido con elementos más ligeros como el oxígeno.

El núcleo externo líquido de Marte es más grande, extendiéndose desde los 613 kilómetros (380 millas) hasta un máximo de 1.800 kilómetros (1.100 millas) desde el centro del planeta.

La cristalización del núcleo interno de Marte puede haber ocurrido en el pasado y aún estar ocurriendo en la actualidad, dijo uno de los investigadores principales, Daoyuan Sun de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China.

En un principio, el núcleo de Marte habría sido completamente líquido. No está claro si el núcleo externo líquido contiene algún material sólido o si habría “una zona pastosa” cerca del límite entre el núcleo interno y externo, añadió.

Para su estudio, Sun y su equipo se basaron principalmente en 23 sismos, en su mayoría de baja magnitud, captados por InSight. Los epicentros estaban a entre 1.200 y 2.360 kilómetros (740 y 1.465 millas) de distancia del módulo de aterrizaje.

Nuestros resultados dejan entrever que Marte tiene un núcleo interno sólido que constituye aproximadamente una quinta parte del radio del planeta, aproximadamente la misma proporción que el núcleo interno de la Tierra. Sin embargo, esta similitud podría tratarse sólo de una coincidencia, destacó Sun.

Aunque elogió los resultados, Nicholas Schmerr, de la Universidad de Maryland y que no fue parte del estudio, dijo que las preguntas sobre el núcleo de Marte están lejos de resolverse. Con InSight fuera de servicio, no habrá nuevas grabaciones de sismos para revelar más sobre el interior del planeta rojo, subrayó.

Hay muchos detalles sobre la forma exacta del núcleo interno y la composición del núcleo interno y externo de Marte que requerirán de una red de estaciones sismográficas similares a la de InSight para poder resolverse, dijo Schmerr en un correo electrónico.

Se necesitan modelos más detallados para desarrollar una imagen más clara de cómo se formó el núcleo interno y “lo que revela sobre la historia del campo magnético de Marte”, añadió Sun.

En la actualidad, Marte carece de un campo magnético, posiblemente debido a la lenta cristalización del núcleo sólido del planeta, explicó Schmerr.

