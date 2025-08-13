Sismo moderado de magnitud 4,9 sacude el sur de la Isla Norte de Nueva Zelanda

WELLINGTON, Nueva Zelanda (AP) — Un terremoto de magnitud 4,9 remeció la parte baja de la Isla Norte de Nueva Zelanda el miércoles, un sismo calificado como moderado por la agencia de ciencias geológicas del país.

El epicentro estuvo a 20 kilómetros (12 millas) al sur de la ciudad de Hastings, en la región de Hawkes Bay, y a una profundidad de 30 km (19 millas), según la agencia GeoNet. Por el momento no se han reportado daños.

Casi 6.000 personas sintieron el terremoto, que ocurrió poco antes de las 6 de la tarde, y lo reportaron en la web de GeoNet.

Hawkes Bay es una de las regiones con más actividad sísmica de Nueva Zelanda. En 1931, un gran terremoto mató a 256 personas.

Nueva Zelanda, que cuenta con cinco millones de habitantes, está en el llamado Anillo de Fuego, un arco de fallas sísmicas en el océano Pacífico donde los terremotos y las erupciones volcánicas son habituales.