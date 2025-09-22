Sismo de magnitud 4,3 remece el área de San Francisco; muchos reportan fuerte sacudida

BERKELEY, California, EE.UU. (AP) — Un sismo de magnitud 4,3 despertó a varias personas con un fuerte vaivén en el área de la Bahía de San Francisco la madrugada del lunes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El temblor ocurrió al este-sureste de Berkeley, informó el servicio. Sucedió poco antes de las tres de la mañana, hora local.

Algunas personas publicaron en internet que habían sentido cómo sus casas se sacudían.

“Nos llegan llamadas desde San Francisco y el East Bay y de todas partes”, dijo el presentador de KTVU-TV, Dave Clark, en un video desde la sala de redacción. “Las cosas se estaban sacudiendo en nuestra sala de redacción. ... Sorprendió a todos”.

En un primer momento se desconocía si había heridos o daños significativos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.