En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Sismo de magnitud 4,3 remece el área de San Francisco; muchos reportan fuerte sacudida

Un sismo de magnitud 4,3 sorprendió a los habitantes de San Francisco en la madrugada del lunes. Se reportaron fuertes sacudidas y se desconocen hechos significativos de heridos o daños.

22/09/2025 | 08:02Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

BERKELEY, California, EE.UU. (AP) — Un sismo de magnitud 4,3 despertó a varias personas con un fuerte vaivén en el área de la Bahía de San Francisco la madrugada del lunes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El temblor ocurrió al este-sureste de Berkeley, informó el servicio. Sucedió poco antes de las tres de la mañana, hora local.

Algunas personas publicaron en internet que habían sentido cómo sus casas se sacudían.

“Nos llegan llamadas desde San Francisco y el East Bay y de todas partes”, dijo el presentador de KTVU-TV, Dave Clark, en un video desde la sala de redacción. “Las cosas se estaban sacudiendo en nuestra sala de redacción. ... Sorprendió a todos”.

En un primer momento se desconocía si había heridos o daños significativos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un sismo de magnitud 4,3 afectó el área de San Francisco.

¿Quién reportó el evento? El Servicio Geológico de Estados Unidos informó sobre el temblor.

¿Cuándo sucedió? El sismo se produjo poco antes de las tres de la mañana, hora local, el lunes.

¿Dónde se localizó? El temblor ocurrió al este-sureste de Berkeley.

¿Cómo fue la reacción de los habitantes? Muchos reportaron sentir las houses sacudirse.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho