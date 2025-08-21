Sheets conecta 2 jonrones y Tatis roba un vuelacerca en victoria de Padres ante Gigantes

FOTO: Sheets conecta 2 de los 4 jonrones de Padres, Tatis roba jonrón a Devers y Padres vencen a Gigantes

SAN DIEGO (AP) — Gavin Sheets conectó dos de los cuatro jonrones de San Diego y remolcó cuatro carreras, mientras que Fernando Tatis Jr. le robó un jonrón a su compatriota dominicano Rafael Devers para que los Padres arrollaran el miércoles 8-1 a los Gigantes de San Francisco.

El dominicano Manny Machado y Ryan O’Hearn también conectaron jonrones por los Padres, que se colocaron a un juego de los Dodgers de Los Ángeles, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional.

El abridor de los Gigantes, Landen Roupp (7-7), fue retirado del campo en carrito después de ser impactado en el muslo derecho por una línea del dominicano Ramón Laureano en la tercera entrada.

Roupp resbaló en el montículo y su rodilla izquierda se dobló antes de que el pitcher cayera de cara al suelo. Sostenía su rodilla izquierda mientras era revisado por un kinesiólogo.

Luego, fue retirado del terreno en un carrito.

Tatis hizo una sensacional atrapada mediante un salto para robarle el jonrón a Devers en la primera entrada después de que conectó un elevado alto al jardín derecho contra el también zurdo JP Sears.

Tatis persiguió la pelota hacia su izquierda, calculó perfectamente su salto y levantó su guante por encima de la barda para hacer la atrapada. Tatis aterrizó de espaldas y se sentó recargado en la pared por un momento.

Se levantó rápidamente y cambió la pelota de su guante a su mano derecha para lanzarla.

Sears (8-10) señaló a Tatis y sonrió, lo mismo que Devers.

Tatis abrió la primera entrada de los Padres con un doble y anotó con un sencillo de O’Hearn.

Por los Gigantes, el puertorriqueño Heliot Ramos de 4-1. Los dominicanos Devers de 3-0, Willy Adames de 3-0. El venezolano Wilmer Flores de 4-0.

Por los Padres, los dominicanos Tatis de 4-2 con una anotada y una producida, Machado de 4-1 con una anotada y una empujada, Laureano de 4-2 con una anotada. El cubano José Iglesias de 4-0. El venezolano Freddy Fermín de 4-1 con una anotada.