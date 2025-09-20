Sarri critica horario del derbi de Roma: 'Es una pérdida para el fútbol'

FOTO: Jugar derbi de Roma al mediodía por temor a violencia es ‘una pérdida para el fútbol’, dice Sarri

ROMA (AP) — Jugar el derbi de Roma durante el calor del mediodía para desalentar la violencia de los aficionados después de que el partido anterior fue comparado con una “guerra urbana” es “una pérdida para el fútbol”, lamentó el sábado el entrenador de la Lazio, Maurizio Sarri.

El derbi del domingo comenzó a las 12:30 de la tarde hora local (1030 GMT) después de que 24 policías resultaron heridos durante enfrentamientos en un derbi nocturno en abril.

Se pronosticó que la temperatura en el Stadio Olimpico durante el partido superaría los 30 grados Celsius (casi 90 F).

“Es una pérdida para el fútbol, porque a esa hora con este calor afectará el ritmo del partido”, expresó Sarri. “También es una pérdida para las autoridades porque significa que no pudieron garantizar el orden público en otro momento”.

El derbi de Roma se convirtió en una especie de convención para los grupos de “ultras” en las últimas temporadas, y se esperó la presencia de asociaciones de seguidores militantes de toda Europa el domingo. Los grupos de aficionados del Atlético de Madrid, Panathinaikos y Dinamo Zagreb están alineados con los seguidores de la Roma, mientras que las agrupaciones de seguidores de West Ham, Wisla Cracovia, Levski Sofia y Lokomotive Leipzig están alineadas con la Lazio.

El derbi ha estado plagado de violencia durante años y miles de policías intentaron mantener el orden público dentro y alrededor del estadio. En 2004, el partido fue suspendido debido a un falso rumor de que la policía había matado a un niño fuera del estadio. En enero, un coche se incendió fuera del estadio antes del primer derbi de la temporada pasada.

“El calor será el mismo tanto para nosotros como para la Roma y aún necesitaremos dar todo lo que tenemos”, manifestó Sarri. “Si hay un partido por el que vale la pena morir en el campo, es el derbi”.

Sarri fue recontratado por la Lazio esta temporada después de entrenar al club de 2021 a 2024. En su primera etapa, condujo al club a cuatro victorias en seis derbis, empatando uno y perdiendo uno. “Solo recuerdo el que perdimos”, comentó Sarri, refiriéndose a la victoria de la Roma por 3-0 en marzo de 2022.

“La profunda tristeza que sentimos en los días posteriores a ese partido fue un peso difícil de llevar. Eso es lo que he intentado explicar a los jugadores esta semana. Tienen que darlo todo, porque este es un partido que juegas para los aficionados y no podemos permitirnos decepcionarlos”.

Ambos equipos han tenido dificultades al inicio de la Serie A. Lazio ha perdido dos de sus tres partidos y Sarri abandonó el estadio inmediatamente después de una derrota en Sassuolo el fin de semana pasado. Roma ha marcado solo dos goles en tres partidos desde que Gian Piero Gasperini fue contratado para reemplazar al retirado Claudio Ranieri después de nueve temporadas de buen rendimiento en Atalanta.

El derbi marcará el 22º encuentro entre Sarri y Gasperini. “Maurizio y yo nos enfrentamos desde 2003 en la Serie C”, dijo Gasperini. “Nos lo hemos ganado y merecemos este derbi de Roma”. Gasperini dirigió por última vez en un derbi cuando estaba a cargo de Genoa en 2016.

El entonces capitán de la Roma, Lorenzo Pellegrini, anotó el primer gol cuando los Giallorossi vencieron a la Lazio 2-0 en el primer derbi de la temporada pasada. Pero Pellegrini, nacido en Roma, ha sido marginado y despojado de la capitanía bajo el mando de Gasperini, quien dio el brazalete a Stephan El Shaarawy, con base en su antigüedad dentro del club.

Aun así, Pellegrini podría participar el domingo, dado que está lesionado el argentino Paulo Dybala, creador de juego. “Lorenzo es un jugador muy fuerte pero a los 29 años tiene que convertirse en un atleta y empezar a correr”, dijo Gasperini.