Sabalenka se consagra de nuevo en el US Open tras controlar sus emociones

NUEVA YORK (AP) — Antes de que Aryna Sabalenka pudiera coronarse nuevamente en el Abierto de Estados Unidos, necesitó entender por qué había perdido dos finales de Grand Slam este año.

Sabalenka mencionó que no pudo vencer a Madison Keys en el Abierto de Australia en enero, y luego no logró acabar con Coco Gauff en el Abierto de Francia en junio.

La tenista se dio cuenta de que permitía que los malos pensamientos afectaran su buen tenis, y prometió mientras estaba de vacaciones en Grecia después de Wimbledon que eso ya no sucedería.

“Estaba en Mykonos, leyendo mi libro, disfrutando de la vista y solo pensaba en por qué dejaría que mis emociones tomaran el control sobre mí en esas dos finales”, comentó Sabalenka. “Sentía que pensaba que, si llegaba a la final, significaba que iba a ganarla, y de alguna manera no esperaba que las jugadoras salieran a luchar. Pensé que todo iba a ir fácilmente a mi favor, lo cual era completamente la mentalidad equivocada”.

Fue mucho más fuerte en ese aspecto el sábado, cuando venció a Amanda Anisimova por 6-3, 7-5 (3) para convertirse en la primera mujer que revalida el título del US Open desde que Serena Williams lo logró de 2012 a 2014.

Sabalenka mencionó uno de los momentos críticos en el partido, cuando sufrió un quiebre de servicio al sacar por la victoria con una ventaja 5-4 en el segundo set, donde podría haber experimentado los tipos de lapsos de concentración que la afectaron en las finales anteriores en 2025.

Esas derrotas amenazaron con eclipsar una temporada de otra manera estelar para la bielorrusa de 27 años, que fue número uno del ranking durante toda la temporada y líder de la gira de la WTA con 56 victorias. Si no hubiera ganado el US Open, comentó antes del torneo, Sabalenka aún habría considerado el año un éxito.

Pero dejó claro el sábado por la noche cuánto quería evitar eso. “Sabía que el trabajo duro que pusimos merecía tener un título de Grand Slam esta temporada”, dijo Sabalenka.

Arrojó su raqueta con ira después de la derrota ante Keys, lo que le impidió un tercer título consecutivo en el Abierto de Australia. Frustrada mientras perdía ante Gauff después de ganar el primer set, Sabalenka se gritó a sí misma o miró a su equipo con una expresión exasperada mientras cometía 70 errores no forzados en París, culpando luego la derrota a sus propios errores más que al desempeño de Gauff.

Sabalenka sabía que debía manejar mejor los altibajos durante el partido contra Anisimova, quien la había eliminado en las semifinales de Wimbledon, poseía un potencia similar en sus golpes y contaba con al apoyo del público en el Estadio Arthur Ashe.

“Al entrar en esta final, decidí que iba a controlar mis emociones. No voy a dejar que tomen el control sobre mí, y no importa qué ocurra en el partido”, mencionó Sabalenka.

Ha trabajado considerablemente en el aspecto mental del deporte. Comentó que lleva unos cinco años viendo a una psicóloga, algo que ayudó al principio. Sin embargo, eventualmente, la campeona de cuatro Slams determinó que dependía demasiado de ella.

“Pensé que ella tiene que arreglarme, tiene que darme una respuesta. Así que realmente no estaba asumiendo la responsabilidad de mis acciones”, dijo Sabalenka. “Estaba cometiendo el mismo error una y otra vez, y me molestaba que no estuviera ayudando”.

“En algún momento decidí, tengo que asumir la responsabilidad y tengo que resolverlo pensándome, analizando y entendiendo mejor. Creo que realmente funcionó muy bien. Creo que fue el movimiento correcto para mí”, añadió.

Lo siguiente en los grandes es la oportunidad de recuperar el trofeo que perdió en Australia. Sabalenka sabe que tendrá una gran oportunidad si demuestra la madurez que mostró en Nueva York.

“Traer la lucha y ser capaz de manejar mis emociones de la manera en que lo hice en esta final significa mucho”, concluyó Sabalenka. “Estoy súper orgullosa de mí misma en este momento”.