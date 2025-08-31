Rudy Giuliani sufrió lesiones en un choque automovilístico en Nueva Hampshire

Rudy Giuliani se recuperó de una vértebra fracturada y otras lesiones tras un accidente automovilístico en Nueva Hampshire, informó el domingo un portavoz del exalcalde de la ciudad de Nueva York.

El vehículo de Giuliani fue golpeado por detrás mientras viajaba por una autopista el sábado por la noche, según un comunicado publicado en X por Michael Ragusa, jefe de seguridad de Giuliani.

“Sufrió lesiones pero está de buen ánimo y recuperándose enormemente”, afirmó Ragusa y agregó: “Esto no fue un ataque dirigido”.

Giuliani, de 81 años, fue llevado a un centro de traumatología cercano y estaba siendo tratado por lesiones que incluían “una fractura de vértebra torácica, múltiples laceraciones y contusiones, así como lesiones en su brazo izquierdo y pierna inferior”, según Ragusa.

Antes del accidente, Giuliani había sido “detenido por una mujer que era víctima de un incidente de violencia doméstica” y contactó a la policía para asistirla, indicó Ragusa. En el comunicado, mencionó que el posterior accidente fue “aleatorio y no relacionado” con el incidente de violencia doméstica.

Giuliani estaba en un carro alquilado y “nadie sabía que era él”, dijo Ragusa en la publicación en X.

Otro portavoz de Giuliani, Ted Goodman, y la Policía Estatal de Nueva Hampshire no respondieron a solicitudes de comentarios.

“Gracias a todas las personas que se han comunicado desde que se enteraron de la noticia sobre mi padre. Sus oraciones significan mucho”, expresó Andrew Giuliani, hijo de Rudy Giuliani, en X.