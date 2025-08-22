En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Rodri listo para debutar esta temporada con el Manchester City

Rodri, tras recuperarse de una lesión, está disponible para el partido del Manchester City contra el Tottenham. El entrenador Guardiola confirmó su participación.

22/08/2025 | 11:11Redacción Cadena 3

FOTO: Rodri listo para debutar esta temporada con el Manchester City

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Rodri estuvo disponible para disputar el sábado el partido del Manchester City contra el Tottenham en la Liga Premier. Esto sucedió después de que se recuperó de un contratiempo por lesión.

El ganador del Balón de Oro 2024 se perdió casi toda la temporada pasada tras romperse el ligamento cruzado anterior y luego sufrió una supuesta lesión en la ingle durante el Mundial de Clubes.

Rodri se perdió el primer partido del City esta campaña en la Liga Premier el fin de semana pasado —una victoria por 4-0 en Wolverhampton— pero el entrenador Pep Guardiola dijo el viernes que el internacional español estaba listo para jugar contra el Tottenham.

Guardiola también comentó que el delantero inglés Phil Foden regresaría después de haber perdido el partido contra los Wolves por razones de condición física.

Lectura rápida

¿Quién está listo para jugar?
Rodri está listo para jugar en el partido contra el Tottenham.

¿Qué equipo enfrentará el Manchester City?
El Manchester City enfrentará al Tottenham.

¿Qué sucedió con Rodri la temporada pasada?
Se perdió casi toda la temporada debido a una rotura de ligamento cruzado anterior.

¿Cuándo confirmó Guardiola que Rodri podía jugar?
Guardiola confirmó la disponibilidad de Rodri el viernes previo al partido.

¿Se espera el regreso de algún otro jugador?
Se espera que Phil Foden regrese tras perderse el partido anterior.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho