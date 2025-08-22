Rodri listo para debutar esta temporada con el Manchester City
Rodri, tras recuperarse de una lesión, está disponible para el partido del Manchester City contra el Tottenham. El entrenador Guardiola confirmó su participación.
22/08/2025 | 11:11Redacción Cadena 3
MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Rodri estuvo disponible para disputar el sábado el partido del Manchester City contra el Tottenham en la Liga Premier. Esto sucedió después de que se recuperó de un contratiempo por lesión.
El ganador del Balón de Oro 2024 se perdió casi toda la temporada pasada tras romperse el ligamento cruzado anterior y luego sufrió una supuesta lesión en la ingle durante el Mundial de Clubes.
Rodri se perdió el primer partido del City esta campaña en la Liga Premier el fin de semana pasado —una victoria por 4-0 en Wolverhampton— pero el entrenador Pep Guardiola dijo el viernes que el internacional español estaba listo para jugar contra el Tottenham.
Guardiola también comentó que el delantero inglés Phil Foden regresaría después de haber perdido el partido contra los Wolves por razones de condición física.
Lectura rápida
¿Quién está listo para jugar?
Rodri está listo para jugar en el partido contra el Tottenham.
¿Qué equipo enfrentará el Manchester City?
El Manchester City enfrentará al Tottenham.
¿Qué sucedió con Rodri la temporada pasada?
Se perdió casi toda la temporada debido a una rotura de ligamento cruzado anterior.
¿Cuándo confirmó Guardiola que Rodri podía jugar?
Guardiola confirmó la disponibilidad de Rodri el viernes previo al partido.
¿Se espera el regreso de algún otro jugador?
Se espera que Phil Foden regrese tras perderse el partido anterior.
[Fuente: AP]