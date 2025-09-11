Republicanos del Senado impulsan cambio de reglas para acelerar nominados de Trump

WASHINGTON (AP) — Los republicanos del Senado dieron los primeros pasos para cambiar las reglas de la cámara alta el jueves, con el objetivo de facilitar la confirmación de grupos de nominados del presidente Donald Trump y superar los retrasos de los demócratas.

La propuesta del líder de la mayoría del Senado, John Thune, constituyó el más reciente ataque tras 12 años de cambios graduales por parte de ambos partidos para debilitar el obstruccionismo y hacer que el proceso de nominaciones sea más partidista. Thune afirmó que la obstrucción de los demócratas es “insostenible” debido a que han prolongado el proceso de confirmación, lo que ha enfurecido a Trump, mientras muchos puestos en su administración permanecen vacantes.

Al iniciar sesiones en el Senado, Thune, un republicano de Dakota del Sur, declaró que los retrasos impidieron que el Senado dedique tiempo a asuntos legislativos.

“Vamos a arreglar esto hoy y restaurar el precedente de larga data del Senado de confirmación expedita, y el papel del Senado como un cuerpo legislativo ante todo”, afirmó Thune.

Los republicanos efectuaron una serie de votos procesales el jueves sobre un grupo de 48 nominados de Trump, y se espera que voten para “revocar al presidente”, o cambiar las reglas, lo cual requiere una simple mayoría de votos. Si todo salió según su plan, los nominados —subsecretarios y puestos de personal para varias agencias del gobierno, así como varios embajadores— podrían ser confirmados para la próxima semana.

El esfuerzo para cambiar las reglas surgió mientras ambos partidos obstruyeron los nominados del otro durante años, y tanto republicanos como demócratas abogaron por acelerar el proceso cuando estaban en la mayoría. Sin embargo, el cambio de reglas republicano no alcanzó a acelerar los votos sobre altos funcionarios del gabinete y nombramientos judiciales de por vida, y se basó libremente en una propuesta de los demócratas bajo el presidente Joe Biden.

Los republicanos impulsaron el cambio de reglas desde principios de agosto, tras el receso de un mes del Senado debido a un colapso en las negociaciones bipartidistas sobre el proceso de confirmación. Trump le publicó en las redes sociales al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, que se fuera "¡AL INFIERNO!".

Los demócratas han bloqueado más nominados que nunca, luchando por encontrar formas de oponerse a Trump y al Congreso dominado por el Partido Republicano, mientras sus votantes los presionaron para luchar en cada oportunidad. Esta es la primera vez en la historia reciente que el partido minoritario no permitió al menos algunas confirmaciones rápidas.

Schumer sostuvo que los demócratas están retrasando las nominaciones porque los nominados de Trump son “históricamente malos”.

“Si no debates sobre los nominados, si no votas sobre nominados individuales, si no hay algún grado de transparencia, ¿qué detendrá a Donald Trump de nominar a individuos aún peores de los que hemos visto hasta la fecha, sabiendo que esta cámara aprobará automáticamente cualquier cosa que él desee?”, expresó Schumer.

Schumer les dijo a los republicanos que “lamentarán” su acción, repitiendo una advertencia similar del líder del Partido Republicano, Mitch McConnell, al entonces líder de la mayoría, Harry Reid, demócrata de Nevada, en 2013. En esa oportunidad, los demócratas cambiaron las reglas del Senado para eliminar el umbral de 60 votos para las confirmaciones de nominados.

Los republicanos tomaron la mayoría del Senado un año posterior, y McConnell finalmente hizo lo mismo para los nominados a la Corte Suprema en 2017, cuando los demócratas intentaron bloquear la nominación de Trump del juez Neil Gorsuch.

“Les digo a mis colegas republicanos, piensen cuidadosamente antes de dar este paso”, señaló Schumer.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.