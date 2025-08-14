Republicanos de EEUU culpan a Canadá por incendios forestales en sus estados

FOTO: Republicanos de EEUU culpan a Canadá por incendios forestales y humo en sus estados

Las declaraciones y cartas, redactadas con un fuerte lenguaje, estuvieron llenas de indignación y furia: los legisladores republicanos de Estados Unidos afirmaron que Canadá hizo muy poco para contener los incendios forestales y el humo que contaminó el aire de varios estados este verano.

“En lugar de disfrutar de vacaciones familiares en los hermosos lagos y campamentos de Michigan, por tercer verano consecutivo, los habitantes de Michigan se vieron obligados a respirar aire peligroso debido a que Canadá no logró prevenir y controlar los incendios forestales”, se leyó en un comunicado emitido la semana pasada por la delegación parlamentaria republicana del estado, haciendo eco de misivas similares de republicanos de Iowa, Nueva York, Dakota del Norte, Minnesota y Wisconsin.

Exigieron un mayor adelgazamiento de bosques, quemas prescritas y otras medidas para evitar que los incendios inicien. Advertieron que el humo perjudica las relaciones entre ambos países y sugirieron que Estados Unidos podría incluir el tema en las conversaciones sobre aranceles.

Sin embargo, no reconocieron el papel del cambio climático, una omisión evidente y miope, según los climatólogos. También ignoraron la desproporcionada contribución de Estados Unidos a los gases de efecto invernadero provenientes de la quema de combustibles fósiles como el carbón y el gas, que causan olas de calor y sequías más intensas, lo que, a su vez, prepara el escenario para incendios forestales más destructivos, afirmaron los científicos.

“Canadá debería culpar a Estados Unidos por sus incendios cada vez más frecuentes”, comentó Jennifer Francis, climatóloga del Woodwell Climate Research Center de Cape Cod, Massachusetts.

El martes, el gobierno canadiense anunció casi 46 millones de dólares en financiamiento para proyectos de investigación sobre prevención de incendios forestales y evaluación de riesgos. Pero Corey Hogan, secretario parlamentario del ministro federal de energía y recursos naturales, remarcó que se necesita la cooperación internacional.

“No hay personas que quieran hacer más sobre los incendios forestales que los canadienses”, dijo Hogan. “Pero creo que esto también subraya los desafíos internacionales que provoca el cambio climático... necesitamos abordar este problema globalmente”.

El país combatió incendios forestales con índices sin precedentes desde 2023, cuando ocurrió en Canadá el mayor incendio forestal jamás registrado, afirmó Ken McMullen, presidente de la Asociación Canadiense de Jefes de Bomberos. El primer incendio de este año comenzó en abril, uno de los más tempranos de los que se tenga registro, y 2025 es ahora el segundo peor año.

Hasta el jueves, más de 700 incendios forestales ardían en todo el país, dos tercios de ellos fuera de control, con más de 72.520 kilómetros cuadrados (28.000 millas cuadradas) quemadas en 4.400 incendios forestales en lo que va del año, según el Centro Canadiense Interinstitucional de Incendios Forestales. Eso es casi cinco veces la superficie que se ha quemado hasta ahora en Estados Unidos este año. La mayoría de los incendios forestales son iniciados por personas, a veces a propósito, pero mayormente por error, aunque McMullen reveló que las tormentas eléctricas son responsables de muchos de los incendios en Canadá, especialmente en áreas remotas.

McMullen evitó debatir el papel del cambio climático, pero los datos mostraron que algo ha cambiado. Las lagunas y cuencas se han secado y el agua que una vez llegó a las puertas traseras de las comunidades lacustres de Canadá ahora suele encontrarse a decenas de metros (pies) de distancia.

“La gente puede formarse su propia opinión sobre por qué es así”, afirmó McMullen. “Pero es claro que algo ha cambiado”.

Negación del cambio climático

El presidente Donald Trump calificó al cambio climático como un engaño, una creencia que comparten muchos miembros del Partido Republicano, y su gobierno trabajó para desmantelar y desfinanciar la ciencia climática federal y la recopilación de datos, con poca o ninguna resistencia de los republicanos en el Congreso.

Propuso revocar el hallazgo científico de que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud y el bienestar del público, lo que constituye la base central de la acción sobre el cambio climático en Estados Unidos. Declaró una emergencia energética nacional para acelerar el desarrollo de combustibles fósiles, canceló subvenciones para proyectos de energía renovable y ordenó la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el Clima, destinado a limitar el calentamiento global a largo plazo a 1,5 grados Celsius (2,7 grados Fahrenheit) por encima de los niveles preindustriales.

El representante estatal republicano de Minnesota, Elliott Engen, afirmó que cree en el cambio climático, pero que ahora no es el momento de discutirlo “porque tenemos personas con asma que no pueden salir durante todo el verano”.

“Esa no es una solución inmediata para mis electores; eso suena como un juego de culpas sin que se presente una solución”, dijo Engen, parte de un grupo de legisladores republicanos que solicitaron a la Comisión Conjunta Internacional que revise las prácticas de gestión de incendios forestales de Canadá.

La representante demócrata de Maine, Chellie Pingree, sostuvo que los incendios forestales también ponen en peligro la salud y la calidad del aire en su estado, pero culpó a los republicanos por no enfrentar la crisis de frente actuando sobre el cambio climático.

“En lugar de aceptar esta realidad y trabajar juntos para hallar soluciones proactivas y de sentido común para prevenir y mitigar estos incendios, los republicanos entierran la cabeza en la arena”, declaró.

La representante demócrata de Wisconsin, Gwen Moore, criticó la carta de sus colegas republicanos al embajador de Estados Unidos en Canadá, argumentando que aquellos “que niegan el cambio climático no deberían escribir cartas donde prescriben las acciones de las personas para intentar contenerlo”.

Soluciones difíciles

McMullen, el experto canadiense en incendios forestales, afirmo que el combate de los incendios no es tan simple como muchos parecen creer.

El país y sus territorios son vastos y los incendios a menudo ocurren en áreas remotas donde la mejor —y a veces la única— acción, si no hay residentes o estructuras, es dejarlos arder o “van a crear otra situación para nosotros en uno, dos, 10 o 20 años”, dijo McMullen.

Las quemas prescritas para limpiar el sotobosque y otras fuentes de ignición se usan en algunas áreas, pero no son prácticas o posibles en algunos bosques y praderas que ya están ardiendo, según los expertos.

McMullen ha abogado por una agencia de coordinación de incendios forestales en Canadá para ayudar a desplegar bomberos y equipos donde se necesiten.

Pero en cuanto a detener el empeoramiento de los incendios, “no creo que haya mucho que puedan hacer”, argumentó Jonathan Overpeck, climatólogo de la Universidad de Michigan. Apuntó que el aumento de las temperaturas derrite el permafrost en el norte de Canadá, que se seca y hace que los vastos bosques boreales sean mucho más propensos a arder.

En cambio, ambos países deberían colaborar en soluciones al cambio climático “porque nuestro humo es su humo, su humo es nuestro”, concluyó Overpeck. “Mientras continúe esta tendencia de calentamiento y secado, tendremos un problema cada vez peor.

“La buena noticia es que... sabemos cuál es la causa... (y) podemos evitar que empeore”.