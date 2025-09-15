Reino Unido excluye a israelíes de prestigiosa academia de defensa por la guerra en Gaza

LONDRES (AP) — Un prestigioso colegio de defensa británico está excluyendo a estudiantes israelíes de asistir, confirmaron funcionarios el lunes, en una decisión que el Ejército de Israel ha condenado como “vergonzosa”.

A partir del próximo año, los israelíes no podrán asistir a los programas del Royal College of Defence Studies, en Londres, que ofrece educación profesional en defensa y seguridad a miembros de las fuerzas armadas británicas y a unos 50 países que son aliados del Reino Unido.

“Los cursos educativos militares del Reino Unido han estado abiertos durante mucho tiempo a personal de una amplia gama de países”, dijo en un comunicado el lunes el Ministerio de Defensa. “Todos los cursos militares del Reino Unido enfatizando el cumplimiento del derecho internacional humanitario”.

Sin embargo, añadió: “La decisión del gobierno israelí de escalar aún más su operación militar en Gaza es incorrecta. Debe haber una solución diplomática para poner fin a esta guerra ahora, con un alto el fuego inmediato, el regreso de los rehenes y un aumento de la ayuda humanitaria para el pueblo de Gaza”.

El general de división Amir Baram, director general del Ministerio de Defensa de Israel, calificó la decisión como una “ruptura vergonzosa con la orgullosa tradición de tolerancia de Gran Bretaña” en una carta abierta enviada al gobierno del Reino Unido. El Ministerio de Defensa de Israel confirmó el lunes que la carta fue enviada la semana pasada.

Baram, quien dijo ser un orgulloso exalumno del colegio, agregó: “La exclusión de Israel es un acto profundamente deshonroso de deslealtad hacia un aliado en guerra”.

“Es profundamente lamentable ver a Gran Bretaña cediendo bajo presión política, dando la espalda a otras democracias en favor de adversarios que buscan su caída”, escribió.

El colegio está dirigido por un comandante de las fuerzas del Reino Unido y oficiales en servicio y retirados de alto rango, según su sitio web.

Al igual que otros aliados occidentales de Israel, Gran Bretaña se ha vuelto cada vez más crítica con la conducta de Israel en Gaza a medida que la guerra entre Israel y Hamás se prolonga y la crisis humanitaria para los civiles palestinos empeora.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.