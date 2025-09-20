FOTO: Reales retrasan pase a playoffs de Azulejos con victoria 2-1 liderada por Cameron

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — Noah Cameron lanzó hasta la séptima entrada, Bobby Witt Jr. y Vinnie Pasquantino conectaron jonrones consecutivos, y los Reales de Kansas City vencieron el sábado por la noche 2-1 a Toronto para evitar que los Azulejos aseguraran un lugar en los playoffs.

La ventaja de Toronto en la División Este de la Liga Americana se redujo a dos juegos sobre los Yankees de Nueva York, que ganaron 6-1 en Baltimore. Ambos equipos tuvieron siete juegos restantes, y los Azulejos mantuvieron el desempate a su favor.

Toronto perdió su cuarto partido consecutivo, igualando su segunda racha más larga de derrotas del año.

Cameron (9-7) permitió una carrera con tres hits en seis 2/3 entradas con dos bases por bolas y cinco ponches para su tercera apertura de calidad consecutiva.

Carlos Estévez sorteó un hit de Ty France con un out en la novena para lograr su 41º salvamento, el mejor de las Grandes Ligas.

Shane Bieber (3-2) lanzó seis 1/3 entradas en su apertura más larga para los Azulejos, permitiendo dos carreras con cuatro hits y una base por bolas, ponchando a cuatro.

Por los Azulejos, el canadiense dominicano Vladimir Guerrero Jr. tuvo un rendimiento de 4-1. Por los Reales, el venezolano Salvador Pérez también presentó una actuación de 4-1.