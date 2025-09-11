En vivo

Mundo

Qatar condenó el ataque de Netanyahu: "Destruyó la esperanza para los rehenes"

Con esas palabras, el primer ministro de Qatar condenó el reciente ataque de Israel a Doha, donde acusó a Netanyahu de violar leyes internacionales y llamó a llevarlo ante la justicia.

11/09/2025 | 14:04Redacción Cadena 3

FOTO: Los familiares de rehenes no cesan en sus reclamos.

El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, consideró que con el reciente ataque a Doha, su par de Israel, Benjamin Netanyahu, “destruyó cualquier esperanza” para los rehenes en poder de Hamás, informó un medio internacional.

“Creo que lo que hizo Netanyahu simplemente ha destruido cualquier esperanza para esos rehenes”, declaró, en entrevista exclusiva con CNN. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También criticó duramente a Netanyahu : “Debe ser llevado ante la justicia. Es a él a quien se busca en la Corte Penal Internacional”.

“Está violando todas las leyes, ha violado todas las leyes internacionales”, acusó el primer ministro qatarí, sumándose así a la condena expresada por varios países del mundo.

Lectura rápida

¿Qué condenó el primer ministro de Qatar? El primer ministro de Qatar condenó el ataque de Israel a Doha y afirmó que destruyó la esperanza para los rehenes.

¿Quién realizó estas declaraciones? Las declaraciones fueron realizadas por Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, primer ministro de Qatar.

¿Qué afirmó sobre Netanyahu? Afirmó que lo que hizo Netanyahu destruyó cualquier esperanza para esos rehenes y que debe ser llevado ante la justicia.

¿Qué organismos internacionales menciona? Se mencionó la Corte Penal Internacional en relación a la búsqueda de justicia contra Netanyahu.

¿Qué leyes violó según el primer ministro? Acusó a Netanyahu de violar todas las leyes internacionales en sus acciones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

