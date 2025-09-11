Qatar condenó el ataque de Netanyahu: "Destruyó la esperanza para los rehenes"

FOTO: Los familiares de rehenes no cesan en sus reclamos.

El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, consideró que con el reciente ataque a Doha, su par de Israel, Benjamin Netanyahu, “destruyó cualquier esperanza” para los rehenes en poder de Hamás, informó un medio internacional.

“Creo que lo que hizo Netanyahu simplemente ha destruido cualquier esperanza para esos rehenes”, declaró, en entrevista exclusiva con CNN.

También criticó duramente a Netanyahu : “Debe ser llevado ante la justicia. Es a él a quien se busca en la Corte Penal Internacional”.

“Está violando todas las leyes, ha violado todas las leyes internacionales”, acusó el primer ministro qatarí, sumándose así a la condena expresada por varios países del mundo.