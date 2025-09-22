FOTO: Putin anuncia que Rusia cumplirá los límites de armas nucleares por un año más

MOSCÚ (AP) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó el lunes que Moscú se adherirá a los límites de armas nucleares por un año más después de que expire el último pacto nuclear con Estados Unidos en febrero.

Putin señaló que la terminación del Nuevo START de 2010 tendría consecuencias negativas para la estabilidad global. En una reunión con miembros del Consejo de Seguridad de Rusia, manifestó que Rusia esperaría que Estados Unidos siga el ejemplo de Moscú y también respete los límites del tratado.

El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como Nuevo START, firmado por los entonces presidentes Barack Obama y Dmitry Medvedev, limita a cada país a no más de 1.550 ojivas nucleares desplegadas y 700 misiles y bombarderos desplegados. Su inminente expiración y la falta de diálogo para anclar un acuerdo sucesor han preocupado a los defensores del control de armas.

El acuerdo prevé amplias inspecciones in situ para verificar el cumplimiento, pero han estado inactivas desde 2020.

En febrero de 2023, Putin suspendió la participación de Moscú en el tratado, diciendo que Rusia no podía permitir inspecciones estadounidenses de sus sitios nucleares en un momento en que Washington y sus aliados de la OTAN han declarado abiertamente que la derrota de Moscú en Ucrania es su objetivo. Moscú ha enfatizado, sin embargo, que no se retiraba del pacto por completo y continuaría respetando los límites sobre armas nucleares que establece el tratado.