Puntos clave del regreso de Jimmy Kimmel a su programa nocturno de televisión

NUEVA YORK (AP) — Jimmy Kimmel volvió a su programa nocturno el martes, poco menos de una semana después de que ABC retirara al presentador del aire indefinidamente tras las críticas por sus comentarios relacionados con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk a principios de este mes.

Kimmel se mostró emocional durante su monólogo de apertura, viendose casi sobrepasado por la emoción en al menos dos veces cuando le dijo a su audiencia: “nunca fue mi intención tomar a la ligera el asesinato de un joven”. Añadió que tampoco tenía la intención de “culpar a ningún grupo específico” por las acciones del presunto asesino de Kirk, pero entiende que, para algunos, “eso se sintió inoportuno o poco claro o tal vez ambas cosas”.

Los comentarios de Kimmel que llevaron a su suspensión no se centraron extensamente en Kirk, quien era un aliado cercano del presidente Donald Trump. Pero apuntó a Trump y lo que Kimmel llamó su “pandilla MAGA” de seguidores por su respuesta al asesinato del 10 de septiembre.

El martes por la noche, Kimmel no se disculpó por esos comentarios. El comediante utilizó el humor y una serie de mensajes directos para agradecer a sus seguidores y hablar sobre la importancia de la libertad de expresión. Particularmente, denunció las amenazas hechas por el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, la semana pasada, que Kimmel dijo eran una “violación directa” de la Primera Enmienda, y también calificó los esfuerzos del gobierno para “coaccionar” a las televisoras afiliadas para sacar su programa del aire como “antiaestadounidenses” y peligrosos.

Dos de los mayores propietarios de afiliadas de ABC, Nexstar y Sinclair, aún no han transmitido el regreso de Kimmel en sus estaciones, que representan alrededor del 25% de todas las afiliadas. Habían dejado de emitir “Jimmy Kimmel Live!” en reacción a los comentarios de Kimmel relacionados con Kirk la semana pasada, y señalaron que por el momento no transmitirían el programa.

El programa de Kimmel fue primero suspendido, luego reinstaurado

Inicialmente, ABC no explicó por qué suspendió el miércoles indefinidamente “Jimmy Kimmel Live!”, que la cadena ha emitido desde 2003. Pero Nexstar y Sinclair citaron “comentarios problemáticos sobre el asesinato de Charlie Kirk”.

El lunes, The Walt Disney Co., que es propietaria de ABC, ofreció más explicaciones: “Tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar inflamar aún más una situación tensa en un momento emocional para nuestro país. Es una decisión que tomamos porque sentimos que algunos de los comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles”.

El presidente de la FCC, Brendan Carr, calificó los comentarios de Kimmel como “verdaderamente enfermizos” y advirtió que la cadena y sus afiliadas locales podrían enfrentar repercusiones si Kimmel no era castigado. El lunes, Carr negó haber amenazado con revocar las licencias de las estaciones locales de ABC por los comentarios de Kimmel.

Al devolver a Kimmel al aire, The Walt Disney Co. dijo: “Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones, tomamos la decisión de regresar el programa el martes”.

Comentarios de Kimmel tras la muerte de Kirk

Kimmel calificó la muerte de Kirk como un “asesinato sin sentido” un día después del tiroteo fatal en Utah, y condenó a aquellos que parecían celebrarlo, así como a Trump por intentar culpar a la “izquierda radical”.

También habló sobre las secuelas durante su programa la semana siguiente, enfocándose en la respuesta tanto de Trump como de los seguidores del presidente, a quienes acusó de “trabajar muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk”.

El cómico se centró particularmente en el hombre acusado del asesinato, Tyler Robinson.

“La pandilla MAGA está desesperadamente tratando de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos y haciendo todo lo posible para obtener puntos políticos de ello”, dijo Kimmel en su monólogo el lunes pasado. “Entre las acusaciones, hubo duelo”.

Kimmel dijo que la respuesta de Trump “no es cómo un adulto llora el asesinato de alguien a quien llamó amigo. Así es como un niño de cuatro años llora por un pez dorado, ¿de acuerdo?”. También dijo que el jefe del FBI, Kash Patel, ha manejado la investigación del asesinato “como un niño que no leyó el libro, improvisando su camino a través de un informe oral”.

Respuesta de Trump a la suspensión

La suspensión de Kimmel se produjo junto con esfuerzos más amplios de Trump y otros conservadores para controlar el discurso tras el asesinato de Kirk. También marca el último esfuerzo de la administración para influir en el panorama mediático de Estados Unidos.

En una publicación en su plataforma Truth Social después de la suspensión de Kimmel, Trump aplaudió a ABC por “finalmente tener el coraje de hacer lo que había que hacer” y afirmó que Kimmel “no tiene NINGÚN talento”, centrándose en lo que dijo eran niveles bajos de audiencia, mientras criticaba a otros presentadores en la televisión nocturna.

Poco antes de que el programa de Kimmel se emitiera el martes, Trump publicó su primera reacción al regreso del presentador en Truth Social: “No puedo creer que ABC Fake News le devolviera el trabajo a Jimmy Kimmel... ¿Por qué querrían a alguien de vuelta que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone en peligro a la cadena al jugar con un 99% de BASURA demócrata positiva?”.

Cómo respondieron otros a la suspensión de Kimmel

La suspensión de Kimmel generó tanto condena como elogios.

El expresidente Barack Obama escribió en una publicación en redes sociales el jueves que la administración actual había alcanzado un “nuevo y peligroso nivel al amenazar rutinariamente con acciones regulatorias contra las empresas de medios a menos que silencien o despidan a reporteros y comentaristas que no le gustan”, y que las empresas de medios necesitaban enfrentarse a la “coerción gubernamental” en lugar de capitular ante ella.

La persentadora de podcast conservadora Megyn Kelly, una ex personalidad de Fox News y NBC, sostuvo que la sugerencia de Kimmel de que el asesino de Kirk podría haber sido un partidario de Trump era una “mentira vil y repugnante”.

Otros expresaron sorpresa y preocupación por lo que el movimiento significaba para la libertad de expresión, incluida la actriz Jean Smart. “Lo que dijo Jimmy fue LIBERTAD de expresión, no discurso de odio. La gente parece querer proteger la libertad de expresión solo cuando se ajusta a SU agenda”, escribió Smart en redes sociales, señalando que todavía estaba “enferma” por la muerte de Kirk.