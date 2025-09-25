Prueban trajes de neopreno resistentes a mordeduras para reducir lesiones por tiburones

FOTO: Expertos australianos prueban trajes de neopreno resistentes a mordeduras para reducir las lesiones por ataques de tiburones (imagen de ilustración).

Expertos australianos en tiburones probaron cuatro materiales resistentes a las mordeduras para evaluar su potencial para reducir las lesiones y la pérdida de sangre causadas por estas. Si bien aún pueden producirse lesiones internas y por aplastamiento, los trajes de neopreno resistentes a las mordeduras pueden ahora sumarse al conjunto de medidas disponibles para reducir el riesgo de esas acciones de los tiburones y las lesiones resultantes, según un comunicado publicado el jueves por la Universidad Flinders de Australia.

El estudio, financiado por el gobierno, evaluó la eficacia de cuatro materiales para trajes de neopreno resistentes a las mordeduras para reducir los daños causados ??por mordeduras de tiburón blanco y tiburón tigre, especies que se asocian con mayor frecuencia a encuentros fatales, según el comunicado.

Los nuevos trajes de neopreno, que incorporan polietileno de peso molecular ultraalto, una fibra resistente y ligera, a menudo utilizada en cuerdas de navegación, ofrecen flexibilidad y protección, añadió, añadiendo que los trajes de malla tradicionales resultaron demasiado pesados ??e inflexibles para practicar surf o buceo.

Los investigadores evaluaron el potencial de cada material para reducir las lesiones causadas por tiburones blanco y tiburones tigre cuantificando la cantidad de daño por mordedura en cuatro categorías de gravedad creciente, que van de “superficial” a “crítico”. Los cuatro materiales probados “redujeron la cantidad de daños sustanciales y críticos, que normalmente se asocian con hemorragias graves y pérdida de tejido o extremidades”, afirmó Tom Clarke, de la Universidad de Flinders, según el informe de la agencia de noticias Xinhua.

En comparación con el neopreno estándar, los resultados indican que los nuevos trajes de neopreno probados “pueden reducir la pérdida de sangre y el traumatismo causado por laceraciones y perforaciones graves, lo que podría salvar vidas”, afirmó Charlie Huveneers, director del Grupo de Ecología de Tiburones del Sur de la Universidad de Flinders.

Las mordeduras de tiburón a humanos son poco frecuentes, pero pueden afectar gravemente a las comunidades y negocios costeros locales, según la investigación publicada en Wildlife Research, una revista académica australiana.