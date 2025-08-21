En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Policía Federal de Brasil acusa a Jair Bolsonaro y a su hijo Eduardo de obstrucción judicial en trama golpista

Existen indicios de que ambos cometieron delitos de coacción en el curso del proceso y tentativa de abolición del Estado democrático de derecho.

21/08/2025 | 07:09Redacción Cadena 3

FOTO: Policía Federal de Brasil acusa a Jair Bolsonaro y a su hijo Eduardo de obstrucción judicial en trama golpista

La Policía Federal (PF) de Brasil acusó este miércoles formalmente al expresidente Jair Bolsonaro y a su hijo, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, por sospechas de obstrucción de la Justicia en el marco del juicio sobre la trama golpista investigada en el Supremo Tribunal Federal (STF).

El informe final, que fue divulgado hoy, sostiene que existen indicios de que ambos cometieron delitos de coacción en el curso del proceso y tentativa de abolición del Estado democrático de derecho.

Eduardo Bolsonaro se convirtió en objeto de la investigación debido a sus actividades en Estados Unidos, donde desde marzo promueve sanciones contra autoridades brasileñas. Según la Procuraduría General de la República (PGR), su comportamiento puede configurar delitos de coacción, obstrucción de investigaciones que involucran organización criminal y tentativa de abolición del Estado democrático de derecho.

La PGR advirtió además que intentar someter al STF al escrutinio de otro país constituye un atentado a la soberanía nacional, delito tipificado en el Código Penal.

Además, el pastor evangélico Silas Malafaia, uno de los principales aliados del expresidente, también fue blanco de operaciones de la PF. Su celular fue confiscado en el aeropuerto internacional de Galeão, en Río de Janeiro, tras llegar de Lisboa, y se le retiró el pasaporte, además de prohibírsele mantener cualquier contacto con Jair y Eduardo Bolsonaro.

Lectura rápida

¿Qué acusaciones se presentan contra Jair y Eduardo Bolsonaro? Los acusados enfrentan cargos de obstrucción de la Justicia y coacción en el proceso.

¿Quién investiga a los Bolsonaro? La investigación es llevada a cabo por la Policía Federal (PF) de Brasil.

¿Por qué se relaciona a Eduardo Bolsonaro con la trama golpista? Por sus actividades en Estados Unidos donde promueve sanciones contra autoridades brasileñas.

¿Qué repercusiones enfrenta Silas Malafaia? Su celular fue confiscado y se le prohibió el contacto con los Bolsonaro.

¿Qué delito se menciona relacionado a someter al STF al escrutinio? Es considerado un atentado a la soberanía nacional según el Código Penal.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho