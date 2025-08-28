FOTO: Pesos pesados y debutantes de la Champions esperan rivales en el sorteo

MÓNACO (AP) — Los pesos pesados del fútbol europeo y los recién llegados descubrieron a sus oponentes de la Liga de Campeones el jueves con el sorteo de la fase de liga inicial en Mónaco.

Los equipos se reunieron en una sala de conciertos junto a la playa para la ceremonia del sorteo que comenzó a las seis de la tarde hora local (1600 GMT).

Entre ellos se encontraron el campeón defensor Paris Saint-Germain y el novato Pafos de Chipre. También estuvo el Real Madrid con sus 15 títulos europeos y el debutante Kairat Almaty de Kazajistán, al igual que el campeón inglés Liverpool y el Bodo/Glimt de Noruega, desde dentro del Círculo Ártico.

Los partidos en enero en Almaty y Bodo se perfilan como algunos de los más fríos en la historia de la competición y los viajes más largos de la historia para los equipos visitantes.

Los antiguos campeones que no lograron clasificarse para esta edición incluyen al AC Milan y al Manchester United.

Esta fue la segunda temporada del formato de fase de liga con 36 equipos jugando contra ocho rivales diferentes y clasificados en una tabla de posiciones única.

El calendario ponderado dio a cada equipo dos oponentes extraídos de cada uno de los cuatro bombos de siembra. Los equipos se siembran en función de su clasificación durante cinco temporadas de resultados en competiciones de la UEFA.

Los partidos comenzaron el 16 de septiembre y la última jornada de la fase de liga fue el 28 de enero.

Los ocho mejores equipos en la clasificación final avanzaron a los octavos de final en marzo. Se unieron a ellos los ganadores de ocho eliminatorias de playoffs, con equipos clasificados del noveno al vigésimo cuarto, programadas para febrero. Los 12 equipos inferiores fueron eliminados.

Siembras del sorteo:

Bombo 1: Paris Saint-Germain (Francia), Real Madrid (España), Manchester City (Inglaterra), Bayern Munich (Alemania), Liverpool (Inglaterra), Inter de Milán (Italia), Chelsea (Inglaterra), Borussia Dortmund (Alemania), Barcelona (España).

Bombo 2: Arsenal (Inglaterra), Bayer Leverkusen (Alemania), Atlético de Madrid (España), Benfica (Portugal), Atalanta (Italia), Villarreal (España), Juventus (Italia), Eintracht Frankfurt (Alemania), Club Brugge (Bélgica).

Bombo 3: Tottenham (Inglaterra), PSV Eindhoven (Países Bajos), Ajax (Países Bajos), Napoli (Italia), Sporting de Lisboa (Portugal), Olympiakos (Grecia), Slavia Praga (República Checa), Bodo/Glimt (Noruega), Marsella (Francia).

Bombo 4: Copenhague (Dinamarca), Mónaco (Francia), Galatasaray (Turquía), Union Saint-Gilloise (Bélgica), Qarabag (Azerbaiyán), Athletic Bilbao (España), Newcastle (Inglaterra), Pafos (Chipre), Kairat Almaty (Kazajistán).

