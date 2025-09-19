Pakistán podría ofrecer su programa nuclear a Arabia Saudí tras nuevo pacto

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El ministro de Defensa de Pakistán afirmó el viernes que el programa nuclear de Islamabad “estará a disposición” de Arabia Saudí si fuera necesario en virtud del nuevo pacto de defensa entre ambas naciones.

Las declaraciones de Khawaja Mohammad Asif a Geo TV fueron el primer reconocimiento específico de que Pakistán ha situado a Riad bajo el paraguas de sus armas nucleares.

Los dos países firmaron el miércoles un acuerdo de defensa en el que declaraban que un ataque contra uno de ellos sería un ataque contra ambos.

Algunos consideraron que esta medida es una señal para Israel, considerado desde hace tiempo como el único país de Oriente Medio con armas nucleares.

Se produjo después del ataque israelí de la semana pasada contra líderes de Hamás en Qatar, que dejó seis muertos y generó nuevas preocupaciones entre las naciones árabes del golfo Pérsico sobre su seguridad en plena guerra entre Israel y Hamás.