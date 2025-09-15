Orca en peligro de extinción lleva el cadáver de su cría en Washington

FOTO: Una nueva orca es vista cargando el cadáver de su cría en aguas de Washington

EASTSOUND, Washington, EE.UU. (AP) — Una vez más, una orca de una población en peligro de extinción fue vista en aguas del estado de Washington mientras llevaba a cuestas el cadáver de su cría recién nacida en un aparente intento por revivirla.

Investigadores del Center for Whale Research, SeaDoc Society y San Diego Zoo Wildlife Alliance recibieron informes el viernes de que la orca —identificada como J36— iba empujando el cadáver de su cría por aguas del estrecho de Rosario, parte del Mar de Salish en las Islas San Juan. Pudieron confirmar que la cría —una hembra que aún tenía su cordón umbilical— estaba muerta.

La tasa de mortalidad entre las crías de orca siempre ha sido elevada, pero la población en peligro de extinción que frecuenta las aguas entre el estado de Washington y Canadá ha tenido dificultades en particular en las últimas décadas debido a la falta de su presa preferida, el salmón Chinook, así como a la contaminación y el ruido de las embarcaciones que interfieren con su cacería. La llamada población de Residentes del Sur cuenta con apenas 73 ejemplares.

A principios de este año, otra orca de esa misma población —conocida como Tahlequah, o J35— fue observada mientras llevaba a cuestas el cadáver de otra cría recién nacida. Tahlequah apareció en los noticiarios de todo el mundo en 2018 por cargar con una cría muerta por más de 1.600 kilómetros (1.000 millas) a lo largo de 17 días.

Los investigadores dijeron que no estaba claro si la cría de J36 había nacido con vida. Basándose en observaciones previas de la ballena, la cría no tendría más de tres días de vida cuando fue vista muerta el viernes.

J36 no llevaba a cuestas a la cría cuando los investigadores la observaron el sábado, dijo Justin Cox, portavoz de la SeaDoc Society.