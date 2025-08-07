OpenAI lanzó GPT-5, un indicio del futuro de la inteligencia artificial generativa

FOTO: OpenAI lanza GPT-5, un posible indicador de si el entusiasmo por la IA está justificado

SAN FRANCISCO (AP) — OpenAI lanzó el jueves la quinta generación de la tecnología de inteligencia artificial que impulsa ChatGPT, una actualización de producto que estuvo siendo observada de cerca como medida para determinar si la IA generativa avanzó rápidamente o alcanzó un estancamiento.

GPT-5 llegó más de dos años después del lanzamiento de GPT-4, ocurrido en marzo de 2023, marcando el final de un período de intensa inversión comercial, entusiasmo y preocupación por las capacidades de la IA.

En anticipación, el rival Anthropic lanzó la última versión de su propio chatbot, Claude, a principios de la semana.

Las expectativas fueron altas para la versión más reciente del modelo insignia de OpenAI porque la empresa de San Francisco posicionó durante mucho tiempo sus avances técnicos como un camino hacia la inteligencia general artificial (AGI, por sus siglas en inglés), una tecnología que se supuso superaría a los humanos en trabajos económicamente valiosos.

También intentó recaudar grandes cantidades de dinero para lograrlo, en parte para pagar los costosos chips de computadora y centros de datos necesarios para construir y operar la tecnología.

Sam Altman de OpenAI describió el nuevo modelo como un “paso significativo en nuestro camino hacia la AGI”, pero se centró principalmente en su usabilidad para las 700 millones de personas que, según él, usaron ChatGPT cada semana.

“Es como hablar con un experto, un experto legítimo a nivel de doctorado en cualquier cosa, cualquier área que necesites, según se requiera”, dijo Altman en un evento de lanzamiento transmitido en vivo el jueves.

OpenAI comenzó en 2015 como un laboratorio de investigación sin fines de lucro para construir de manera segura la AGI y desde entonces incorporó una empresa con fines de lucro con una valoración que creció a 300.000 millones de dólares. La compañía intentó cambiar su estructura desde que la junta sin fines de lucro destituyó a Altman en noviembre de 2023, quien fue reinstalado días después y continúa liderando OpenAI.

La compañía enfrentó obstáculos para escapar de sus raíces sin fines de lucro, incluida la supervisión de los fiscales generales en California y Delaware, quienes tienen supervisión sobre las organizaciones sin fines de lucro, y una demanda de Elon Musk, un donante y fundador inicial de OpenAI.

Más recientemente, OpenAI anunció que convertiría su empresa con fines de lucro en una corporación de beneficio público, que debe equilibrar los intereses de los accionistas y su misión.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.