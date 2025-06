Olivier Giroud se despide de LAFC después de un decepcionante año en la MLS

Olivier Giroud se despidió de Los Angeles FC tras un año decepcionante en el club de la MLS. El francés, de 38 años, anunció su decisión el viernes a través de redes sociales. Su último encuentro será el domingo por la noche en casa contra Vancouver.

Giroud tuvo dificultades para adaptarse al ritmo de la liga estadounidense, logrando solo cinco goles en 37 apariciones. A raíz de esto, se convertirá en agente libre y se prevé que firme con Lille, que quedó quinto en la Ligue 1 la temporada anterior.

“Quiero agradecer a todos los aficionados, mis compañeros y el personal de LAFC por hacerme disfrutar este paso en mi carrera,” expresó Giroud en un comunicado. “Me siento feliz de haber contribuido al éxito de LAFC, desde ganar un trofeo la temporada pasada hasta participar en el Mundial de Clubes. Esta experiencia en Los Ángeles ha sido notable para mí y mi familia.”

Giroud se unió a LAFC en julio de 2024 como jugador designado, tras destacadas etapas en Europa con Arsenal y Chelsea. Se esperaba que fuera una pieza clave en la ofensiva junto a sus compatriotas Denis Bouanga y Hugo Lloris. Sin embargo, su integración al equipo no fue la esperada, y Giroud luchó por encontrar su lugar en el estilo de juego de LAFC, que se basa en el contraataque.

A pesar de su talento, Giroud enfrentó problemas para recibir el apoyo necesario de sus compañeros, quienes no lograron capitalizar su capacidad goleadora. Generalmente, él fue utilizado como suplente y no logró anotar su primer gol en la MLS hasta el 19 de abril, aunque sí marcó en finales importantes, como en la U.S. Open Cup y la Leagues Cup.

“Olivier ha sido un profesional ejemplar durante su tiempo en LAFC. Trajo humildad y una mentalidad ganadora que elevó a todos a su alrededor,” afirmó el gerente general John Thorrington. “Olivier ha sido un gran embajador del club tanto dentro como fuera del campo. Estamos agradecidos por sus contribuciones.”

LAFC se encuentra ahora en una etapa de transición, habiendo vivido una racha de tres partidos sin victoria en el Mundial de Clubes. Steve Cherundolo, el entrenador, ya anunció que dejará el club para regresar a Alemania al finalizar la temporada. LAFC podría tener a Bouanga como su único jugador designado durante el próximo mes.

El club también incorporó al extremo holandés Javairô Dilrosun, cedido a préstamo desde el América de México, aunque el préstamo venció el 24 de julio. Dilrosun asumió el rol de Cengiz Ünder, con un rendimiento decepcionante en la MLS que culminó en su salida este mes.

La búsqueda de LAFC por Antoine Griezmann resultó infructuosa, ya que el jugador francés extendió su contrato con el Atlético de Madrid hasta 2027.

A pesar de la situación, LAFC se mantiene en el sexto lugar de la Conferencia Oeste, teniendo la oportunidad de mejorar con partidos pendientes y tras vencer al América para avanzar al Mundial de Clubes.