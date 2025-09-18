En vivo

Nvidia invertirá 5.000 millones de dólares en Intel y las firmas colaborarán en varios productos

Nvidia invertirá 5.000 millones de dólares en Intel y las firmas colaborarán en varios productos personalizados, según anunció la empresa de semiconductores.

18/09/2025 | 08:39Redacción Cadena 3

FOTO: Nvidia invertirá 5.000 millones de dólares en Intel y las firmas colaborarán en varios productos

NUEVA YORK (AP) — El fabricante de chips Nvidia anunció el jueves una nueva asociación con la empresa de semiconductores Intel.

Nvidia e Intel colaborarán para trabajar en productos personalizados para centros de datos y computadoras personales, afirmó Nvidia en un comunicado de prensa.

Nvidia también indicó que invertirá 5.000 millones de dólares en acciones ordinarias de Intel, que ha enfrentado dificultades. El acuerdo está sujeto a aprobaciones regulatorias.

Lectura rápida

¿Qué anunció Nvidia? Una nueva asociación con Intel y una inversión de 5.000 millones de dólares.

¿En qué colaborarán Nvidia e Intel? Trabajarán en productos personalizados para centros de datos y computadoras personales.

¿Cuánto invertirá Nvidia en Intel? Nvidia invertirá 5.000 millones de dólares en acciones ordinarias de Intel.

¿Cuál es la situación de Intel? Intel ha enfrentado dificultades en el mercado de semiconductores.

¿Qué debe suceder para que se formalice el acuerdo? El acuerdo está sujeto a aprobaciones regulatorias.

[Fuente: AP]

