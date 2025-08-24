En vivo

Mets conectan 6 jonrones y respaldan sólida apertura de Holmes en victoria 9-2 sobre Bravos

Jeff McNeil y Mark Vientos sobresalieron con dos jonrones cada uno, mientras que Clay Holmes dominó en la lomita. Con este triunfo, los Mets se afianzan en la lucha por el comodín de la Liga Nacional.

24/08/2025 | 00:32Redacción Cadena 3

FOTO: Mets conectan 6 jonrones y respaldan sólida apertura de Holmes en victoria 9-2 sobre Bravos

ATLANTA (AP) — Jeff McNeil y Mark Vientos batearon dos jonrones por cabeza, y los Mets de Nueva York totalizaron seis vuelacercas para respaldar una sólida actuación de Clay Holmes y arrollar el sábado 9-2 a los Bravos de Atlanta.

Los Mets fortalecieron su posición en el último puesto que otorga un pasaje de comodín de la Liga Nacional al conseguir su segunda victoria consecutiva. Habían perdido 16 de 21 duelos antes de la serie.

Holmes (11-6) permitió tres hits y dos carreras en seis entradas y un tercio para darle a Nueva York aperturas consecutivas de al menos seis entradas. El novato derecho Nolan McLean permitió dos carreras a lo largo de siete innings en la victoria del viernes por 12-7.

Se convirtió en el primer abridor de los Mets, además de David Peterson, en durar al menos seis episodios desde que Holmes lo consiguió el 7 de junio.

McNeil conectó un jonrón de tres carreras contra Cal Quantrill, recién llegado a los Bravos, en el tercer acto. Pete Alonso agregó un cuadrangular de dos carreras contra Dylan Lee en el séptimo.

Vientos y el dominicano Starling Marte lograron también vuelacercas contra Lee en la entrada. Vientos y McNeil conectaron jonrones consecutivos en la novena.

Quantrill (4-11) permitió tres carreras con cinco hits y cinco bases por bolas en cuatro innings y dos tercios, antes de salir con calambres en las pantorrillas. El derecho fue reclamado de waivers de Miami el jueves.

Por los Mets, el boricua Francisco Lindor de 4-1 con una anotada. Los dominicanos Juan Soto de 3-0 con dos anotadas, Marte de 3-3 con una anotada y una producida.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña de 3-0 con una anotada. Los dominicanos Marcell Ozuna de 3-0 con una remolcada, Vidal Bruján de 2-1.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido? Los Mets conectaron seis jonrones y ganaron 9-2 a los Bravos.

¿Quién destacó en el juego? Jeff McNeil y Mark Vientos batearon dos jonrones cada uno.

¿Cuándo se llevó a cabo el partido? El partido tuvo lugar el sábado durante la temporada de béisbol de 2025.

¿Dónde se jugó el partido? El partido se jugó en Atlanta.

¿Cómo fue la actuación de Holmes? Clay Holmes permitió solo tres hits y dos carreras en seis entradas y un tercio.

[Fuente: AP]

