FOTO: Manifestantes en Nepal rodean el parlamento y chocan con la policía tras el bloqueo a redes sociales

KATMANDÚ, Nepal (AP) — Decenas de miles de manifestantes salieron a las calles de la capital de Nepal el lunes para expresar su enojo contra la decisión de las autoridades de bloquear la mayoría de las plataformas de redes sociales, incluidas Facebook, X y YouTube, argumentando que las empresas no se habían registrado ni sometido a la supervisión del gobierno.

Los manifestantes atravesaron alambres de púas y obligaron a la policía antimotines a retroceder mientras rodeaban el edificio del Parlamento. La policía empleó gases lacrimógenos y cañones de agua, pero los agentes se vieron superados en número y buscaron refugio dentro del complejo del Parlamento.

La situación se mantuvo tensa y el gobierno anunció un toque de queda para el lunes alrededor del Parlamento, la secretaría del gobierno, la casa presidencial y partes clave de la ciudad.

“Detengan la prohibición de las redes sociales, detengan la corrupción, no las redes sociales”, coreaba la multitud, ondeando banderas nacionales rojas y azules. La marcha del lunes llevaba el nombre de protesta de la Generación Z, un término para personas nacidas entre 1995 y 2010.

Unas dos docenas de redes sociales populares en Nepal recibieron reiterados avisos para registrar oficialmente sus empresas en el país, dijo el gobierno. Aquellas que no se registraron han sido bloqueadas desde la semana pasada.

TikTok, Viber y otras tres plataformas se han registrado y operan sin interrupciones.

El bloqueo se produjo cuando el gobierno envió un proyecto de ley al Parlamento que pretende asegurar que las plataformas sociales estén “adecuadamente gestionadas, sean responsables y rindan cuentas”. La propuesta incluye pedir a las empresas que designen una oficina o punto de enlace en el país.

El proyecto de ley ha sido ampliamente criticado como una herramienta de censura y para castigar a los opositores del gobierno que expresan su descontento en línea. Grupos de derechos lo han descrito como un intento del gobierno de restringir la libertad de expresión y violar derechos fundamentales.

En noviembre de 2023, Nepal prohibió la aplicación de videos TikTok por perturbar la “armonía social, la buena voluntad y difundir materiales indecentes”. La prohibición fue levantada el año pasado después de que los ejecutivos de TikTok se comprometieran a cumplir con las leyes locales. Estas incluyen una prohibición de sitios pornográficos aprobada en 2018.