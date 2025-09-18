Macron presentará "pruebas científicas" para demostrar que Brigitte "es mujer"

El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte llevarán a un tribunal de Estados Unidos pruebas científicas y fotográficas para demostrar que la primera dama es mujer, en el marco de la demanda por difamación que iniciaron contra la influencer estadounidense Candace Owens.

La dirigente ultraconservadora, cercana al movimiento MAGA, difundió en sus redes sociales la teoría de que Brigitte habría nacido hombre bajo el nombre de Jean-Michel Trogneux, su hermano mayor, y que nunca fue madre de sus tres hijos. Macron y su esposa denunciaron una “campaña de humillación global” basada en “ficciones extravagantes, difamatorias y descabelladas”.

El abogado de la pareja, Tom Clare, aseguró en declaraciones a la BBC que los Macron están dispuestos a presentar testimonios periciales de carácter científico y fotografías, aunque solo dentro del marco judicial. “Es increíblemente perturbador pensar que uno tiene que someterse a este tipo de pruebas, pero harán lo necesario para aclarar las cosas”, señaló.

La demanda, de 218 páginas, fue presentada en julio en el estado de Delaware e incluye un pedido de daños compensatorios y punitivos. Según el escrito, Owens ignoró reiteradas solicitudes de retractación y persistió en la difusión de las acusaciones, amplificando una teoría conspirativa originada en 2021 en la revista de ultraderecha Faits et Documents y popularizada por blogueras francesas.

Los Macron ya habían ganado un juicio previo contra las autoras francesas de esa versión, pero el fallo fue revocado en apelación por cuestiones de libertad de expresión. Ahora buscan sentar un precedente en la justicia estadounidense frente a lo que consideran un caso de acoso mediático y difamación internacional.

Mientras tanto, los principales diarios franceses han optado por no darle cobertura al caso, que se mantiene más presente en medios internacionales que en los de París.

