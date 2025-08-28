Los datos escalofriantes de la planificación del tiroteo en escuela de EE.UU.

Un devastador tiroteo sacudió la Escuela Católica Anunciación en Minneapolis, dejando dos niños de 8 y 10 años muertos y 17 heridos, incluidos 14 estudiantes y tres feligreses mayores.

La autora, identificada por el FBI como Robin Westman, una mujer transgénero de 23 años y exalumna de la institución, ingresó armada a la iglesia de la escuela durante una misa matutina, disparó contra los asistentes y se quitó la vida en el estacionamiento.

El ataque, que conmociona a la comunidad, es investigado como un acto de terrorismo interno. Westman, graduada de la escuela en 2017 y empleada allí entre 2016 y 2021, había cambiado legalmente su nombre de Robert Paul a Robin M. Westman en 2020, reflejando su identidad como mujer.

Sin antecedentes penales, adquirió legalmente un rifle, una escopeta y una pistola, que usó en el ataque. Según el jefe de policía Brian O’Hara, Westman actuó sola, y no hay evidencia clara de que el tiroteo fuera un crimen de odio, aunque el FBI, liderado por Kash Patel, lo clasifica como terrorismo dirigido contra católicos. Videos subidos por Westman a YouTube bajo el seudónimo “Robin W” revelaron su planificación.

En las grabaciones, ya eliminadas, mostraba un cuaderno con mensajes perturbadores, un blanco de tiro con la imagen de Jesús y armas con nombres de autores de tiroteos masivos, como Adam Lanza (Sandy Hook, 2012).

El cuaderno, escrito en inglés con frases en ruso, reflejaba una obsesión con masacres escolares, una profunda depresión y un deseo de suicidarse tras el ataque. “No lo hago por racismo ni supremacismo. Lo hago porque estoy enferma”, escribió Westman.

El ataque ocurrió durante una misa para celebrar el inicio de clases. Westman disparó a través de las ventanas de la iglesia, matando a dos niños en los bancos e hiriendo a otros.

Un diagrama de la iglesia hallado en sus videos indica que planeó el ataque con precisión. La comunidad, que conocía a Westman y a su familia –su madre también trabajó en la escuela–, está en estado de shock.

“Son personas muy amables”, dijo Jim White, un vecino, mientras Terry Cole expresó que la noticia lo dejó “en shock absoluto”.

El FBI y la policía allanaron la casa familiar de Westman, ubicada a 20 minutos de la escuela, mientras los padres, visiblemente afectados, permanecían afuera.

O’Hara calificó el acto como “crueldad pura y cobardía” contra niños y feligreses indefensos.

La investigación continúa para esclarecer las motivaciones de Westman y prevenir futuros actos de violencia.