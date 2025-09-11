En vivo

Mundo

Los ataques israelíes en Doha conducen a una mayor desestabilización en Medio Oriente

“Dichas acciones, sin lugar a dudas, merecen la condena más decidida”, indicó Sergei Lavrov.

11/09/2025 | 12:30Redacción Cadena 3

FOTO: Sergei Lavrov

Los ataques israelíes en la capital de Qatar, Doha, están conduciendo a una mayor desestabilización en la región de Medio Oriente, dijo hoy jueves el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov.

“Consideramos esto una flagrante violación al derecho internacional, principalmente a la Carta de la ONU”, afirmó Lavrov en una reunión ministerial con el Consejo de Cooperación del Golfo en la ciudad rusa de Sochi.

Lavrov sostuvo que los ataques habían dado como resultado una drástica escalada de las tensiones militares y políticas en el Medio Oriente, y que Rusia había recibido la noticia sobre la acción con profunda preocupación.

“Dichas acciones, sin lugar a dudas, merecen la condena más decidida”, indicó el canciller.

El martes, Israel lanzó un ataque aéreo sin precedentes contra Doha, dirigido a un edificio usado por altos cargos de Hamás. Las autoridades israelíes describieron a la ofensiva como un intento de matar a líderes del grupo palestino.

Hamás informó posteriormente que el ataque ocurrió cuando su delegación estaba discutiendo una nueva propuesta de cese al fuego presentada por Washington.

El grupo precisó que el equipo negociador sobrevivió pero que otras seis personas murieron.

Lectura rápida

¿Quién emitió la condena?
El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov.

¿Qué acciones fueron condenadas?
Los ataques israelíes en Doha.

¿Cuál fue el resultado de los ataques?
Una escalada de las tensiones en el Medio Oriente.

¿Cuándo ocurrió el ataque?
El ataque tuvo lugar el martes.

¿Cuántas personas murieron?
Seis personas murieron durante el ataque.

[Fuente: Noticias Argentinas]

