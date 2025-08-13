En vivo

Mundo

Los Angelinos vencieron 7-6 a Dodgers en 10 innings; Ohtani destacó con jonrón

Los Angelinos derrotaron 7-6 a los Dodgers en un emocionante partido que se decidió en 10 innings. Ohtani destacó al jugar un papel decisivo con un triple play y un jonrón en la novena entrada.

13/08/2025 | 02:56Redacción Cadena 3

FOTO: Angelinos superan 7-6 a Dodgers en 10 innings; Ohtani batea para triple play y pega jonrón

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Shohei Ohtani conectó una línea para triple play en la sexta entrada y pegó un jonrón que rompió el empate en la novena, pero los Angelinos de Los Ángeles se recuperaron para superar el martes 7-6 a los Dodgers de la misma ciudad con un sencillo decisivo de Jo Adell en la décima.

Los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial, fueron alcanzados por San Diego en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional después de su tercera derrota consecutiva.

Ohtani puso a los Dodgers arriba 6-5 cuando conectó un jonrón en su cuarto juego consecutivo. Prendió un cutter de Kenley Jansen para su 43er cuadrangular de la campaña, con lo que lidera la Liga Nacional.

También se recuperó inteligentemente después de estar involucrado en el octavo triple play en la historia de los Angelinos. El campocorto Zach Neto atrapó la línea de Ohtani por el medio, pisó la segunda base para sacar al venezolano Miguel Rojas y lanzó a primera, donde Nolan Schanuel retiró a Dalton Rushing.

Los Angelinos se recuperaron en una novena entrada llena de drama. El venezolano Luis Rengifo conectó un sencillo y anotó con un elevado de sacrificio de Schanuel antes de que Ben Casparius (7-5) ponchara a Taylor Ward con las bases llenas.

Después de que Connor Brogdon (3-1) lanzó una décima entrada limpia por los Angelinos, Christian Moore movió a Ward a tercera con un sencillo de toque. Adell puso fin a la actividad con un elevado que superó el cuadro adelantado de los Dodgers.

Rushing conectó su segundo jonrón por los Dodgers, quienes han perdido los cinco encuentros con los Angelinos esta temporada. Comparten el sitio de honor de la División Oeste de la Liga Nacional por primera vez desde el 13 de junio después de que San Diego ganó su cuarto duelo consecutivo en San Francisco.

Ward conectó su vigésimo octavo jonrón e impulsó dos carreras por los Angelinos.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 5-2. El cubano Andy Pagés de 4-2 con una remolcda. El venezolano Rojas de 2-1.

Por los Angelinos, el cubano Yoán Moncada de 2-1 con una empujada. El venezolano Rengifo de 3-1 con dos anotadas.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el partido? Los Angelinos vencieron a los Dodgers 7-6 en 10 innings. Shohei Ohtani destacó con un jonrón y un triple play.

¿Quiénes fueron los jugadores clave? Shohei Ohtani brilló al batear un jonrón y Jo Adell impulsó la carrera del triunfo.

¿Cuándo y dónde ocurrió el partido? El partidos se llevó a cabo el martes en Anaheim, California.

¿Cómo fue la situación en el juego? Los Dodgers llevaron la delantera varias veces en un encuentro lleno de emoción y giros.

¿Por qué es importante este juego? Esta victoria permite a los Angelinos mantenerse competitivos en la División Oeste de la Liga Nacional.

[Fuente: AP]

