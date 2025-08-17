Líderes europeos y Zelenski se reunirán con Trump en Washington

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, dijo este domingo que ella y otros líderes europeos, así como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajaron a Washington el lunes para conversar con el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Por solicitud del presidente Zelenski, participaré en la reunión con el presidente Trump y con otros líderes europeos en la Casa Blanca mañana", escribió von der Leyen en la plataforma X.

El Gobierno alemán anunció hoy que el canciller alemán, Friedrich Merz, viajó a Washington el lunes, para unirse a otros líderes europeos y a Zelenski en las conversaciones con Trump.

Se esperó que Merz discutiera el estado actual de los esfuerzos de paz, señaló un comunicado, y agregó que se abordarían las garantías de seguridad, las cuestiones territoriales y la continuación del apoyo a Ucrania.

La Presidencia francesa anunció a la prensa hoy que el mandatario del país, Emmanuel Macron, viajaba a Washington el lunes junto con Zelenski y con otros líderes europeos para impulsar la coordinación entre Europa y Estados Unidos.

La agencia de noticias ANSA informó que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, estaría en Washington el lunes para acudir a una reunión con Trump en la Casa Blanca, junto con Zelensky y otros líderes europeos.

Otros líderes que también viajaron a la capital estadounidense fueron el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.