Líderes europeos y Zelenski se reunirán con Trump en Washington
Así lo confirmó la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también estará en el encuentro.
17/08/2025 | 13:48Redacción Cadena 3
FOTO: Zelenski se reunirá con Trump en Washington.
La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, dijo este domingo que ella y otros líderes europeos, así como el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajaron a Washington el lunes para conversar con el presidente estadounidense, Donald Trump.
"Por solicitud del presidente Zelenski, participaré en la reunión con el presidente Trump y con otros líderes europeos en la Casa Blanca mañana", escribió von der Leyen en la plataforma X.
El Gobierno alemán anunció hoy que el canciller alemán, Friedrich Merz, viajó a Washington el lunes, para unirse a otros líderes europeos y a Zelenski en las conversaciones con Trump.
Se esperó que Merz discutiera el estado actual de los esfuerzos de paz, señaló un comunicado, y agregó que se abordarían las garantías de seguridad, las cuestiones territoriales y la continuación del apoyo a Ucrania.
La Presidencia francesa anunció a la prensa hoy que el mandatario del país, Emmanuel Macron, viajaba a Washington el lunes junto con Zelenski y con otros líderes europeos para impulsar la coordinación entre Europa y Estados Unidos.
La agencia de noticias ANSA informó que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, estaría en Washington el lunes para acudir a una reunión con Trump en la Casa Blanca, junto con Zelensky y otros líderes europeos.
Otros líderes que también viajaron a la capital estadounidense fueron el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.
[Fuente: Noticias Argentinas]