Las 10 canciones más populares de la semana en América y España
Las 10 canciones más populares de la semana abarcan Argentina, Chile, Colombia y España, ofreciendo una muestra variada de los éxitos musicales en el continente. Fuente: Los 40 Principales.
11/09/2025 | 16:16Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
Las 10 canciones más populares de la semana en algunos países de las Américas y España
ARGENTINA
1.- “Pasarella” – Emilia, Six Sex
2.- “Manchild” - Sabrina Carpenter
3.- “De papel” – Tini
4.- “Te quise tanto” – Coti, Miranda!
5.- “Cuando estamos tú y yo” - Juanes
6.- “Bésame” - Alejandro Sanz, Shakira
7.- “Azizam” - Ed Sheeran
8.- “Universidad” - Tini, Beéle
9.- “6 de febrero” – Aitana
10.- “Yo no me quiero casar, y ud.?” - Luck Ra, Turf
(Fuente: Los 40 Principales)
CHILE
1.- “Qloo” - Young Cister, Kreamly
2.- “Me mareo” - Kidd Voodoo, JC Reyes
3.- “Yo y tú” - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
4.- “Like Jennie” – Jennie
5.- “Manchild” - Sabrina Carpenter
6.- “Priti” - Danny Ocean, Sech
7.- “NuevaYol” – Bad Bunny
8.- “Papasito” – Karol G
9.- “Pasarella” – Emilia, Six Sex
10.- “Soleao” - Myke Towers, Quevedo
(Fuente: Los 40 Principales)
COLOMBIA
1.- “Ba Ba Bad” – Ryan Castro, Sean Paul, Busy Signal, Kybba
2.- “La plena” - Beéle, WSound, Ovy On The Drums
3.- “Verano rosa” – Karol G, Feid
4.- “Tu vas sin (fav)” - Rels B
5.- “X ti” – Kapo, Feid
6.- “Se lo juro mor” – Feid
7.- “Top Diesel” – Beéle
8.- “Sanka” - Ryan Castro, Dongo
9.- “No tiene sentido” - Beéle
10.- “Yo y tú” - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
(Fuente: Los 40 Principales)
ESPAÑA
1.- “Capaz (Merenguetón)” – Yorghaki, Alleh
2.- “6 de febrero” – Aitana
3.- “No tiene sentido” – Beéle
4.- “Ordinary” - Alex Warren
5.- “Nexo 04: Tu cuerpo en braille” - Nil Moliner
6.- “Soleao” - Myke Towers, Quevedo
7.- “Nice to Meet You” - Myles Smith
8.- “Blackout” - Emilia, Tini, Nicki Nicole
9.- “Anxiety” – Doechii
10.- “Hiekka” - Nicky Jam, Beéle
(Fuente: Los 40 Principales)
MÉXICO
1.- “Golden” - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast
2.- “Ordinary” - Alex Warren
3.- “Coleccionando heridas” - Karol G, Marco Antonio Solís
4.- “Daisies” - Justin Bieber
5.- “Tengo celos” - Myke Towers
6.- “A little more” - Ed Sheeran
7.- “La del primer puesto” – Reik, Xavi
8.- “Pobre secretaria” - Mariana Treviño
9.- “Parison” - Panteón Rococó, Carín León, Remmy Valenzuela & Sabino
10.- “Pasarella” – Emilia, Six Sex
(Fuente: Los 40 Principales)
Lectura rápida
¿Cuál es la lista de canciones más populares en Argentina?
La lista incluye “Pasarella” de Emilia, “Manchild” de Sabrina Carpenter y “De papel” de Tini.
¿Qué tema se destaca en Chile?
“Qloo” de Young Cister y Kreamly lidera la lista de populares en Chile.
¿Quién encabeza las listas en Colombia?
“Ba Ba Bad” de Ryan Castro, Sean Paul, Busy Signal y Kybba fue la más escuchada.
¿Qué canción está en primer lugar en España?
“Capaz (Merenguetón)” de Yorghaki y Alleh se posicionó en el primer lugar.
¿Cuáles son los éxitos en México?
“Golden” de Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami y Kpop Demon Hunters Cast lidera la lista.
[Fuente: AP]