En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Las 10 canciones más populares de la semana en América y España

Las 10 canciones más populares de la semana abarcan Argentina, Chile, Colombia y España, ofreciendo una muestra variada de los éxitos musicales en el continente. Fuente: Los 40 Principales.

11/09/2025 | 16:16Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

Las 10 canciones más populares de la semana en algunos países de las Américas y España

ARGENTINA

1.- “Pasarella” – Emilia, Six Sex

2.- “Manchild” - Sabrina Carpenter

3.- “De papel” – Tini

4.- “Te quise tanto” – Coti, Miranda!

5.- “Cuando estamos tú y yo” - Juanes

6.- “Bésame” - Alejandro Sanz, Shakira

7.- “Azizam” - Ed Sheeran

8.- “Universidad” - Tini, Beéle

9.- “6 de febrero” – Aitana

10.- “Yo no me quiero casar, y ud.?” - Luck Ra, Turf

(Fuente: Los 40 Principales)

CHILE

1.- “Qloo” - Young Cister, Kreamly

2.- “Me mareo” - Kidd Voodoo, JC Reyes

3.- “Yo y tú” - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

4.- “Like Jennie” – Jennie

5.- “Manchild” - Sabrina Carpenter

6.- “Priti” - Danny Ocean, Sech

7.- “NuevaYol” – Bad Bunny

8.- “Papasito” – Karol G

9.- “Pasarella” – Emilia, Six Sex

10.- “Soleao” - Myke Towers, Quevedo

(Fuente: Los 40 Principales)

COLOMBIA

1.- “Ba Ba Bad” – Ryan Castro, Sean Paul, Busy Signal, Kybba

2.- “La plena” - Beéle, WSound, Ovy On The Drums

3.- “Verano rosa” – Karol G, Feid

4.- “Tu vas sin (fav)” - Rels B

5.- “X ti” – Kapo, Feid

6.- “Se lo juro mor” – Feid

7.- “Top Diesel” – Beéle

8.- “Sanka” - Ryan Castro, Dongo

9.- “No tiene sentido” - Beéle

10.- “Yo y tú” - Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle

(Fuente: Los 40 Principales)

ESPAÑA

1.- “Capaz (Merenguetón)” – Yorghaki, Alleh

2.- “6 de febrero” – Aitana

3.- “No tiene sentido” – Beéle

4.- “Ordinary” - Alex Warren

5.- “Nexo 04: Tu cuerpo en braille” - Nil Moliner

6.- “Soleao” - Myke Towers, Quevedo

7.- “Nice to Meet You” - Myles Smith

8.- “Blackout” - Emilia, Tini, Nicki Nicole

9.- “Anxiety” – Doechii

10.- “Hiekka” - Nicky Jam, Beéle

(Fuente: Los 40 Principales)

MÉXICO

1.- “Golden” - Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast

2.- “Ordinary” - Alex Warren

3.- “Coleccionando heridas” - Karol G, Marco Antonio Solís

4.- “Daisies” - Justin Bieber

5.- “Tengo celos” - Myke Towers

6.- “A little more” - Ed Sheeran

7.- “La del primer puesto” – Reik, Xavi

8.- “Pobre secretaria” - Mariana Treviño

9.- “Parison” - Panteón Rococó, Carín León, Remmy Valenzuela & Sabino

10.- “Pasarella” – Emilia, Six Sex

(Fuente: Los 40 Principales)

Lectura rápida

¿Cuál es la lista de canciones más populares en Argentina?
La lista incluye “Pasarella” de Emilia, “Manchild” de Sabrina Carpenter y “De papel” de Tini.

¿Qué tema se destaca en Chile?
“Qloo” de Young Cister y Kreamly lidera la lista de populares en Chile.

¿Quién encabeza las listas en Colombia?
“Ba Ba Bad” de Ryan Castro, Sean Paul, Busy Signal y Kybba fue la más escuchada.

¿Qué canción está en primer lugar en España?
“Capaz (Merenguetón)” de Yorghaki y Alleh se posicionó en el primer lugar.

¿Cuáles son los éxitos en México?
“Golden” de Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami y Kpop Demon Hunters Cast lidera la lista.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho