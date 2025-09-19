La CIDH solicita permiso a Venezuela para verificar la situación de derechos humanos

CARACAS (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el viernes una carta oficial que envió a Venezuela en la que pidió autorización para visitar el país con el propósito de verificar en el terreno la situación de los derechos humanos y dialogar con las autoridades.

La misiva destacó que entre las metas estuvo observar la situación de “las personas privadas de la libertad en el Centro de Procesados y Penados” de Caracas, conocido como El Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), que alberga a los principales opositores al gobierno.

La CIDH esperó también “dialogar con las autoridades, recabar información oficial en el terreno y contrastarla con la recibida de víctimas y organizaciones de la sociedad civil”, dijo a The Associated Press la comisionada Gloria de Mees, relatora de la CIDH para Venezuela.

Según la comisionada, “informes fiables” señalaron que cientos de personas “permanecen detenidas arbitrariamente y que muchas familias desconocen el paradero de sus seres queridos, lo que podría constituir desapariciones forzadas”.

De acuerdo con el grupo local de derechos humanos Foro Penal, 823 personas permanecieron detenidas “por razones políticas” al tiempo que denunciaron demoras de hasta años en los procesos judiciales. Las autoridades venezolanas, en cambio, sostuvieron que los arrestados forman parte de complots para desestabilizar al gobierno.

La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dedicado a supervisar y promover el respeto a los derechos humanos en las Américas.

“Se trata también de una oportunidad para que el Estado venezolano exponga ante la Comisión y la comunidad internacional la información con la que sustenta sus afirmaciones sobre la situación de derechos humanos en el país”, señaló la carta.

El gobierno de Nicolás Maduro ha negado repetidamente que haya violaciones de derechos humanos en Venezuela, pero organizaciones humanitarias locales e internacionales, así como expertos independientes de Naciones Unidas, llevan años reportando violaciones, incluidos supuestos crímenes contra la humanidad.

La publicación de la carta se produjo tres días después de que la CIDH reafirmara su competencia para monitorear, “recibir y tramitar peticiones y casos y otorgar medidas cautelares” a los venezolanos en materia de derechos humanos.

Venezuela resolvió hace años retirarse unilateralmente de la OEA, pero aun así su secretario general y el Consejo Permanente del organismo han abordado en reiteradas oportunidades la situación del país bajo el argumento de que ayudan con la democracia en el hemisferio.

“Si el Estado no da anuencia para la visita de la Comisión, lo lamentaríamos muchísimo pues tenemos un compromiso inquebrantable con todo el pueblo venezolano, pero seguiríamos empleando todos los mecanismos de la CIDH como el monitoreo, las medidas cautelares, las peticiones y casos, así como la elaboración de informes para contribuir a la reconstrucción de la independencia judicial y el Estado de Derecho” en Venezuela, sostuvo Mees.