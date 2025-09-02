En vivo

Mundo

Kraft Heinz se separará una década después de su enorme fusión

Se dividirá en dos empresas tras una década de haberse unido. La separación se espera para finales de 2026.

02/09/2025 | 07:40Redacción Cadena 3

FOTO: Kraft Heinz se separará una década después de su enorme fusión

NUEVA YORK (AP) — Kraft Heinz se dividió en dos empresas una década después de haberse unido en una enorme fusión.

Una de las empresas incluyó comidas no perecederas e incluyó marcas como Heinz, el queso crema Philadelphia y Kraft Mac & Cheese, informó Kraft Heinz el martes. La otra incluyó marcas como Oscar Mayer, Kraft Singles y Lunchables. Los nombres de las dos empresas se darían a conocer más adelante.

Kraft Heinz reveló en mayo que estuvo llevando a cabo una revisión estratégica de la empresa, lo que indicó una posible división.

“Las marcas de Kraft Heinz son icónicas y queridas, pero la complejidad de nuestra estructura actual hizo que fuera un desafío asignar capital de manera efectiva, priorizar iniciativas e impulsar el crecimiento en nuestras áreas más prometedoras”, afirmó en un comunicado Miguel Patricio, presidente ejecutivo de Kraft Heinz.

Kraft Heinz no tuvo planes de cambiar sus ubicaciones actuales de sede en Chicago y Pittsburgh. Actualmente, esperó que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2026.

Lectura rápida

¿Qué decidió Kraft Heinz? Kraft Heinz se dividió en dos empresas. 

¿Qué marcas formarán parte de la nueva división? Marcas como Heinz, Philadelphia y Kraft Mac & Cheese estarán en una de las empresas. 

¿Cuándo se espera que se complete la separación? La separación se espera para finales de 2026. 

¿Cuál es la razón de la separación? La complejidad de la estructura actual complicó la asignación de capital y crecimiento. 

¿Dónde se ubican las sedes de Kraft Heinz? Las sedes de Kraft Heinz están en Chicago y Pittsburgh.

[Fuente: AP]

