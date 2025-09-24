Kosovo instó a la comunidad internacional a presionar a Serbia tras tiroteo mortal

PRISTINA, Kosovo (AP) — El primer ministro en funciones de Kosovo, Albin Kurti, instó el miércoles a la comunidad internacional a no considerar a Serbia como un Estado normal hasta que entregue a los responsables de una incursión mortal por parte de serbios fuertemente armados en 2023.

Kurti visitó la tumba de Afrim Bunjaku, un policía asesinado en el tiroteo en Banjska. El ataque también dejó a tres hombres armados serbios muertos.

Kosovo ha acusado a Serbia de estar involucrada, una afirmación que Belgrado ha negado.

Kurti afirmó que la incursión fue un “ataque agresivo y terrorista” financiado y apoyado por funcionarios de Belgrado y el presidente Aleksandar Vucic.

“Hacemos un llamado a los actores internacionales para que no consideren a Serbia un Estado normal mientras no entregue a sus criminales”, expresó.

Los fiscales acusaron a 45 personas, alegando que intentaban separar los municipios de mayoría serbia en la parte norte de Kosovo y unirse a Serbia.

Solo tres acusados serbios fueron arrestados y estuvieron presentes en el juicio que comenzó el año pasado. Se declararon inocentes de los cargos de violación del orden constitucional y legal, actividades terroristas, financiamiento del terrorismo y lavado de dinero.

Si son condenados, enfrentan una sentencia máxima de cadena perpetua.

Entre los acusados en ausencia se encontraba Milan Radoicic, un político y empresario adinerado con vínculos con el partido populista gobernante de Serbia y Vucic.

Serbia detuvo brevemente a Radoicic, quien había huido de regreso allí después del tiroteo. Radoicic negó los cargos de conspiración criminal, posesión ilegal de armas y explosivos y actos graves contra la seguridad pública, pero admitió que formaba parte del grupo paramilitar involucrado en el tiroteo. Fue liberado.

Radoicic está bajo sanciones de Estados Unidos y el Reino Unido por su presunta actividad criminal. Serbia dijo que Radoicic y su grupo actuaron por su cuenta.

Los medios independientes de Serbia han informado que los hombres de Radoicic fueron desplegados para intimidar a los manifestantes antigubernamentales en manifestaciones casi diarias que desafían al gobierno de Vucic en el país.

En Belgrado, simpatizantes de derecha exhibieron pancartas nacionalistas y antorchas en una vigilia el martes por la noche en honor a los tres paramilitares serbios que murieron en el enfrentamiento en Banjska, y los llamaron “héroes”. Se llevaron a cabo vigilias similares en otras ciudades.

Funcionarios de la Unión Europea y Estados Unidos exigieron que Serbia llevara a los perpetradores ante la justicia.

El miércoles, las embajadas británica y alemana instaron a las autoridades serbias a actuar sobre el asunto lo antes posible.

Las relaciones entre Serbia y su antigua provincia separatista siguen siendo tensas. Las conversaciones facilitadas por Bruselas parecen haberse estancado mientras Belgrado enfrenta continuas protestas antigubernamentales. En Kosovo, el estancamiento político del Parlamento ha obstaculizado la creación de un nuevo gabinete.

Kosovo fue una provincia serbia hasta que la campaña de bombardeo de 78 días de la OTAN en 1999 puso fin a una guerra entre las fuerzas gubernamentales serbias y los separatistas albaneses étnicos en Kosovo, que dejó alrededor de 13.000 muertos, principalmente albaneses étnicos, y expulsó a las fuerzas serbias. Kosovo proclamó su independencia en 2008. Es reconocido por la mayoría de los países, pero no por Serbia ni sus aliados cercanos, Rusia y China.

Semini reportó desde Tirana, Albania. Jovana Gec contribuyó desde Belgrado.

