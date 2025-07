Jueza bloquea intento de Trump de retirar fondos a Planned Parenthood y protege clínicas

Una jueza federal dictaminó el lunes que las clínicas de Planned Parenthood en todo el país deben seguir siendo reembolsadas por los fondos de Medicaid, mientras el mayor proveedor de abortos de la nación lucha contra los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump por privarla de fondos.

La nueva orden reemplazó un edicto anterior emitido por la jueza Indira Talwani en Boston la semana pasada. Talwani inicialmente otorgó una orden judicial preliminar que le prohibía específicamente al gobierno cortar los pagos de Medicaid a los miembros de Planned Parenthood que no proporcionaban atención de aborto o no cumplían con un umbral de al menos 800.000 dólares en reembolsos de Medicaid en un año determinado.

“Es probable que los pacientes sufran consecuencias adversas para la salud cuando la atención se interrumpe o no está disponible. En particular, restringir la capacidad de los Miembros para proporcionar servicios de salud amenaza con un aumento en los embarazos no deseados y las complicaciones asociadas debido al acceso reducido a anticonceptivos efectivos, y un aumento en las enfermedades sexuales no diagnosticadas y no tratadas”, escribió Talwani en su orden del lunes.

Una disposición en la ley fiscal de Trump instruyó al gobierno federal a terminar los pagos de Medicaid durante un año a los proveedores de abortos que recibieron más de 800.000 dólares de Medicaid en 2023, incluso a aquellos como Planned Parenthood que también ofrecen servicios médicos como anticoncepción, pruebas de embarazo y pruebas de enfermedades de transmisión sexual.

Aunque Planned Parenthood no está específicamente nombrado en el estatuto que entró en vigor el 4 de julio, los líderes de la organización dicen que estaba destinado a afectar a sus casi 600 centros en 48 estados. Sin embargo, un importante proveedor médico en Maine y probablemente otros también han sido afectados.

En su orden del lunes, Talwani declaró que el tribunal “no está impidiendo que el gobierno federal regule el aborto y no está ordenando al gobierno federal que financie abortos electivos o cualquier servicio de salud que no sea elegible para la cobertura de Medicaid”. En cambio, Talwani indicó que su decisión le impide al gobierno federal excluir a grupos como Planned Parenthood de los reembolsos de Medicaid cuando hayan demostrado una probabilidad sustancial de éxito en su desafío legal.

En su demanda, Planned Parenthood había argumentado que estaría en riesgo de cerrar casi 200 clínicas en 24 estados si se les corta los fondos de Medicaid. Estima que esto resultaría en más de un millón de pacientes perdiendo atención.

“Estamos demandando a la administración Trump por este ataque dirigido a los centros de salud de Planned Parenthood y a los pacientes que dependen de ellos para recibir atención. Este caso trata de asegurarse de que los pacientes que usan Medicaid como su seguro para obtener anticonceptivos, exámenes de cáncer y pruebas y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual puedan seguir haciéndolo en su centro de salud local de Planned Parenthood, y dejaremos eso claro en la corte”, señaló Alexis McGill Johnson, presidenta y CEO de Planned Parenthood, en un comunicado.

La demanda fue presentada a principios de este mes contra el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., por la Planned Parenthood Federation of America y sus organizaciones miembros en Massachusetts y Utah. El departamento federal de salud no respondió a las solicitudes de comentarios.

Anteriormente, el departamento sostuvo que estaba en fuerte desacuerdo con la orden inicial de la jueza que permitía a algunos miembros de Planned Parenthood recibir fondos de Medicaid.

“Los estados no deberían verse obligados a financiar organizaciones que han elegido la defensa política sobre la atención al paciente”, expresó Andrew Nixon, director de comunicación del departamento. Hacerlo, añadió, “socava la flexibilidad estatal” y genera “preocupaciones sobre la rendición de cuentas”.

Medicaid es un programa de atención médica del gobierno que atiende a millones de estadounidenses de bajos ingresos y discapacitados. Casi la mitad de los pacientes de Planned Parenthood dependen de Medicaid.

________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.