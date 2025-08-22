Juez determina que Trump no puede recortar fondos a 34 ciudades por políticas de “santuario”

FOTO: Juez dice que Trump no puede recortar fondos a 34 ciudades y condados por políticas de “santuario”

Un juez falló el viernes que el gobierno del presidente Donald Trump no puede negar fondos a Boston, Chicago, Denver, Los Ángeles y otras 30 ciudades y condados por el hecho de que tales jurisdicciones tengan políticas locales que limitan la cooperación con los esfuerzos federales de inmigración.

El juez federal de distrito William Orrick en San Francisco extendió un mandamiento preliminar que impide al gobierno de Trump recortar o condicionar el uso de fondos federales a las llamadas jurisdicciones “santuario”. Una orden judicial anterior protegía a más de una docena de otras ciudades y condados, incluidos San Francisco, Portland y Seattle.

El gobierno de Trump ha intensificado la presión sobre esas comunidades mientras pretende cumplir la promesa de campaña del mandatario de expulsar a millones de personas que se encuentran en el país ilegalmente.

Una orden ejecutiva emitida por Trump instruyó a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a retener dinero federal de las jurisdicciones santuario. Otra orden instruyó a cada agencia federal a asegurarse de que los pagos a los gobiernos estatales y locales no “fomenten las llamadas políticas ‘santuario’ que buscan proteger a los extranjeros ilegales de la deportación”.

Las ciudades y condados que demandaron dijeron que miles de millones de dólares estaban en riesgo. Un correo electrónico enviado a la Casa Blanca el viernes por la noche no ha sido respondido hasta el momento.

En mayo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó una lista de más de 500 “jurisdicciones santuario”, y dijo que cada una de ellas recibiría una notificación formal de que el gobierno las había considerado en incumplimiento. También dijo que les informaría si se creía que estaban violando alguna ley penal federal.

La lista fue eliminada del sitio web del DHS después de que algunos señalaran que incluía localidades que han apoyado activamente las políticas de inmigración del gobierno federal.

El Departamento de Justicia ha demandado a Nueva York, Los Ángeles y otras ciudades por sus políticas de santuario.

No hay una definición estricta de “ciudad santuario”, pero el término generalmente describe lugares que limitan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El ICE hace cumplir las leyes de inmigración a nivel nacional, pero pide ayuda a autoridades estatales y locales para identificar a los inmigrantes que son buscados para deportación y para detenerlos y entregarlos a agentes federales.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.