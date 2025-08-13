Juez de Perú ordena cárcel preventiva por cinco meses para el expresidente Martín Vizcarra

LIMA (AP) — Un juez de Perú ordenó el miércoles la prisión preventiva por cinco meses para el expresidente Martín Vizcarra mientras continúa un juicio por presuntos actos de corrupción cometidos cuando era gobernador de una región en 2014.

Vizcarra (2018-2020), un ingeniero de 62 años, se convirtió así en el cuarto expresidente de Perú en ser encarcelado. Otros exmandatarios en prisión son Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022). Todos cumplen su condena en una cárcel para exmandatarios ubicada en Lima.

El juez Jorge Chávez ordenó encarcelar a Vizcarra luego de que la fiscalía aseguró que existe “peligro de fuga inminente” debido a que en un plazo de seis meses se calcula que el juicio ya habrá terminado.

El exmandatario fue juzgado desde 2024 por presuntamente haber recibido en 2014 unos 611.000 dólares en sobornos mientras era gobernador de la región sureña de Moquegua para favorecer a algunas constructoras en las licitaciones de dos obras públicas. Dos empresarios aseguraron en el juicio que le pagaron los sobornos.

La fiscalía solicitó 15 años de cárcel para Vizcarra por el delito de cohecho.