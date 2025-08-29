FOTO: Jonrones de Bellinger, Chisholm y Grisham impulsan a Yankees a vencer 10-4 a Medias Blancas

CHICAGO (AP) — Cody Bellinger y Trent Grisham conectaron jonrones de dos carreras y Jazz Chisholm Jr. añadió un cuadrangular en solitario el jueves por la noche mientras los Yankees de Nueva York extendieron su racha de victorias a cinco juegos con una victoria de 10-4 sobre los Medias Blancas de Chicago.

Bellinger y Grisham conectaron jonrones por segundo juego consecutivo y Chisholm terminó con dos hits y carreras impulsadas.

El primera base de los Medias Blancas, Miguel Vargas, conectó su primer grand slam de carrera en la segunda entrada y luego dejó el juego en la quinta con una contusión en la muñeca izquierda después de ser golpeado por Aaron Judge.

Los Yankees conectaron jonrones por sexto juego consecutivo, con un total de 18 en ese lapso.

Will Warren (8-6) lanzó cinco entradas para llevarse la victoria, permitiendo cuatro carreras en cinco hits.

Tyler Alexander (4-12), el primer relevista de Chicago, fue cargado con la derrota. Permitió dos carreras en cuatro hits en dos 1/tres entradas.

Por los Medias Blancas, el venezolano Lenyn Sosa de 3-1. Los cubanos Miguel Vargas de 2-1 con una anotada y cuatro producidas y Edgar Quero de 4-0 con una anotada.