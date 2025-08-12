FOTO: Jonrón inicial de Turang impulsa a Cerveceros a vencer a Piratas para su décima victoria al hilo

MILWAUKEE (AP) — Brice Turang conectó su primer jonrón para arrancar un partido en su carrera, el colombiano José Quintana permitió tres imparables en seis sólidas entradas y los Cerveceros de Milwaukee, el mejor equipo de las mayores, extendieron su racha ganadora a 10 juegos con una victoria de 7-1 sobre los Piratas de Pittsburgh el lunes por la noche.

Quintana (10-4) ponchó a tres y dio una base por bolas mientras los Cerveceros (74-44) mejoraron a 25-4 en los últimos 29 juegos, incluyendo 13-1 en los últimos 14. El único verdadero tropiezo fue el jonrón de Joey Bart en la tercera entrada.

Turang envió un sinker del abridor de los Piratas, Andrew Heaney, sobre la barda del jardín entre izquierdo y central.

Christian Yelich abrió la tercera entrada con un jonrón en solitario, sencillos productores de Sal Frelick y Brandon Lockridge y una carrera sucia por un error de lanzamiento de Bart culminaron la tercera entrada.

Grant Anderson mantuvo a los Piratas sin imparables en la séptima y octava entradas. Shelby Miller lanzó una novena entrada perfecta.

Heaney (5-10) permitió seis carreras —cinco merecidas— en nueve hits en cuatro entradas.

Quintana y el dominicano Freddy Peralta intercambiaron lugares para la serie contra los Piratas. El movimiento le dio a Peralta un día más de descanso, pero también lo alineó para la serie contra los Cachorros la próxima semana en Chicago.

Chase Shugart, activado de la lista de lesionados de 15 días por inflamación en la rodilla izquierda antes del juego, permitió una carrera en dos hits en tres entradas. Los Piratas enviaron al lanzador derecho Dauri Moreta a Triple-A Indianapolis.

Por los Piratas, los dominicanos Liover Peguero de 4-0, Alexander Canario de 2-0.

Por los Cerveceros, el venezolano William Contreras bateó de 4-2 con una carrera producida.

