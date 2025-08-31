Jessica Pegula avanza a cuartos de final del US Open tras vencer a Ann Li

FOTO: Jessica Pegula regresa a los cuartos de final del US Open tras arrasar en la cuarta ronda

NUEVA YORK (AP) — Jessica Pegula regresó a los cuartos de final de un torneo de Grand Slam, lo que anteriormente había sido su obstáculo. Por la forma en que Pegula disputó este Abierto de Estados Unidos, esta podría ser otra parada en su camino hacia una final.

Pegula avanzó a los cuartos de final tras derrotar el domingo 6-1, 6-2 a su compatriota estadounidense Ann Li en solo 54 minutos. La cabeza de serie número cuatro no perdió ningún set en Flushing Meadows, y solo una vez estuvo en la cancha por más de una hora y 15 minutos.

“Probablemente el mejor partido, honestamente, que jugué desde antes de Wimbledon, siento que de principio a fin”, afirmó Pegula. “Fue alentador, estaba golpeando la pelota, haciendo todo bien, ejecutando mi estrategia muy bien y lo superé bastante rápido”.

Pegula había acumulado un historial de 0-6 en cuartos de final de Grand Slam antes de sorprender a Iga Swiatek en esa misma ronda el año pasado. Luego llegó a la final, aunque la perdió ante Aryna Sabalenka. Sin embargo, la tenista no estaba segura de que su juego estuviera en la mejor forma cuando regresó a Nueva York.

Había perdido cuatro de sus seis partidos individuales previos al Abierto de Estados Unidos y mencionó que jugó de manera insatisfactoria durante los entrenamientos con Sabalenka días antes del torneo, lo que la llevó a detenerse temprano y optar por una sala de escape con amigos y unas bebidas.

Las cosas ciertamente mejoraron desde entonces. “Como dije, no me sentí en mi mejor forma en la cancha, así que poder regresar otra vez a cuartos de final aquí es algo de lo que definitivamente estoy orgullosa”, expresó. “Por supuesto, quiero ir más lejos y hacer más y ganar el torneo, pero siento que solo a nivel de objetivo personal, estoy contenta con la forma en que he podido cambiar un poco mi tenis en las últimas semanas”.

Pegula enfrentará el martes a la ganadora del duelo entre la dos veces campeona de Grand Slam Barbora Krejcikova y otra estadounidense, Taylor Townsend.

Li, clasificada en el puesto 58, fue la jugadora mejor clasificada a la que Pegula enfrentó en el torneo, pero la joven de 25 años se vio superada en su primera aparición en la ronda de octavos en un major. Pegula rompió su saque las cuatro veces que sirvió en el primer set de 25 minutos, y solo tuvo cinco ganadores contra 19 errores no forzados en el partido.

¿Qué más sucedió el domingo?

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic tienen juegos programados junto con Sabalenka y Taylor Fritz, el subcampeón del año pasado y el único hombre estadounidense restante.

¿Quién está en el programa del lunes?

Coco Gauff y Naomi Osaka se enfrentarán en un partido de cuarta ronda, seis años después de que Osaka venciera a una entonces Gauff de 15 años en la misma ronda. Los campeones de Wimbledon Jannik Sinner e Iga Swiatek también estarán en acción mientras se establecen los enfrentamientos restantes de cuartos de final.

___

