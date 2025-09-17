Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, recibió un diagnóstico de cáncer de piel tras someterse a una serie de exámenes médicos en el hospital DF Star de Brasilia.

El centro sanitario informó que se detectaron dos lesiones cutáneas con "presencia de carcinoma de células escamosas", lo que llevó a la necesidad de un seguimiento clínico y revaluaciones periódicas para monitorizar la evolución de la enfermedad.

El oncólogo Cláudio Birolini precisó en declaraciones difundidas por el hospital que esta forma de cáncer representó una condición intermedia, ubicándose entre las variantes menos y más agresivas del cáncer cutáneo. "No es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias", declaró Birolini a la prensa.

El diagnóstico se conoció después de que el exmandatario, de 70 años, fuera trasladado de urgencia el martes desde su residencia, donde cumple prisión domiciliaria desde el 4 de agosto, tras una serie de episodios de vómitos, mareos, baja presión arterial y anemia persistente. Luego de pasar la noche hospitalizado, el equipo médico reportó una "mejoría parcial" posterior a la hidratación y al inicio de tratamiento farmacológico, según recogió el boletín clínico divulgado este miércoles.

Bolsonaro fue dado de alta al presentar estabilidad en sus constantes vitales, aunque los exámenes realizados evidenciaron persistencia de anemia y alteraciones en la función renal, con elevación de la creatinina. Una resonancia magnética de cráneo descartó daños neurológicos agudos tras los episodios de mareo.

El domingo anterior a su ingreso, el ex jefe de Estado acudió al hospital para la retirada de ocho lesiones cutáneas, procedimiento autorizado previamente por el magistrado Alexandre de Moraes, instructor de los procesos que enfrenta en el Supremo Tribunal Federal (STF).

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El jueves pasado, la Primera Sala del STF condenó a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado. La sentencia mencionó el papel de liderazgo que ejerció en la planeación de una trama para desmantelar el Poder Judicial, impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva y perpetuarse en el poder por la fuerza. Otros siete ex ministros y antiguos mandos militares recibieron penas de entre 16 y 27 años de cárcel por participación en el complot.

Mientras tanto, aliados del ex mandatario señalaron el estado de salud de Bolsonaro como argumento para justificar que continúe cumpliendo la condena en régimen domiciliario. Expresaron temor a complicaciones médicas o a sufrir malos tratos en caso de ser trasladado a una celda en el Complejo Penitenciario de la Papudao en las instalaciones de la Policía Federal (PF).

El entorno cercano reportó que el ex presidente se encontraba angustiado ante esa posibilidad, considerando los recurrentes problemas de salud que padeció desde que sufrió un ataque con arma blanca durante la campaña electoral de 2018, hecho que marcó el inicio de un historial de complicaciones médicas frecuentes.

En abril del año en curso, el militar retirado se sometió a una extensa cirugía por oclusión intestinal, situación que lo mantuvo internado tres semanas. Alternativas judiciales tras la condena también surgieron. Luego del fallo por golpismo en Brasil, se plantearon interrogantes sobre si Jair Bolsonaro podría ingresar a prisión inmediatamente.

Thiago Bottino, profesor de derecho penal en la Fundación Getulio Vargas, explicó que Bolsonaro no iría a la cárcel hasta "después de que todos los recursos se hayan agotado". Según el STF, el juicio debe ser convalidado primero en una audiencia prevista para el 23 de septiembre. Luego, el máximo tribunal tiene 60 días para publicar un documento que compile todas las deliberaciones del proceso. A partir de entonces, la defensa tendría cinco días para apelar.

Los abogados anunciaron que interpondrían recursos "incluso a nivel internacional". Bottino estimó que es poco probable que esta estrategia funcione si se acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En arresto domiciliario desde agosto por incumplir medidas cautelares, Bolsonaro podría solicitar cumplir su pena en casa alegando razones relacionadas con su salud. En mayo, Fernando Collor de Mello logró cumplir su condena por corrupción en su hogar debido a problemas médicos.

La posibilidad de una amnistía también fue discutida. El campo bolsonarista buscó "unir al Parlamento" alrededor del proyecto para beneficiar al ex presidente. Su hijo mayor, Flávio Bolsonaro, afirmó que irían "con todas las fuerzas" hacia ese objetivo.

Luciano Zucco mencionó que pretendían someter el proyecto a votación "la semana que viene". Para aprobarlo necesitarían obtener apoyo entre los partidos centroderecha imprescindibles en el Parlamento y entre los cuales ya se habían expresado reticencias. De ser aprobada una amnistía sería seguramente vetada por Lula. Algunos jueces del Tribunal ya adelantaron que un perdón sería inconstitucional. Alexandre de Moraes señaló durante el juicio que "no hay lugar" para una amnistía por parte del Congreso en los casos relacionados con "crímenes contra la democracia".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-