Bolsonaro fue hospitalizado tras descompensarse en su prisión domiciliaria

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado a un hospital en Brasilia después de ser arrestado, informaron medios internacionales.

Bolsonaro padeció una “fuerte crisis de hipo, vómitos y presión baja”, indicó su hijo mayor, Flavio, de acuerdo con una información que publica el sitio France 24.

El exmandatario brasileño había estado en el mismo centro médico el pasado domingo para someterse a un procedimiento ambulatorio.

También este martes, en paralelo, el exmandatario fue multado con casi 189.000 dólares por comentarios racistas durante su mandato.

Bolsonaro fue escoltado al centro de salud “por los policías penales que vigilan” la residencia donde cumple prisión domiciliaria, ya que se trata de una “emergencia”.

El expresidente se encuentra bajo arresto domiciliario desde agosto por presuntamente buscar presiones judiciales por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el juicio que enfrenta por su participación en el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva, actual jefe de Estado de Brasil, en 2023.

Bolsonaro experimentó problemas intestinales recurrentes desde que fue apuñalado durante la campaña presidencial de 2018, incluidas por lo menos seis cirugías relacionadas con su estado de salud.

Tras siete horas de recibir atención médica y una reposición intravenosa de hierro para tratar un cuadro de anemia, el expresidente regresó a su domicilio rodeado de una caravana de escoltas de la Policía Federal y decenas de ‘bolsonaristas’.

Está previsto que regrese al hospital en unos 15 días para que se le retiren los puntos de este procedimiento, agrega el sitio francés.

“El expresidente Jair Bolsonaro presentó esta tarde un cuadro de malestar, caída de la presión arterial y vómitos. Solicité que fuera trasladado al Hospital DF Star para una evaluación clínica, medidas terapéuticas y exámenes complementarios”, explicó el médico Claudio Birolini a los periodistas.