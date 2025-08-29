Israel reporta 152 nuevos casos de sarampión: en total son 770 desde abril
29/08/2025 | 09:43Redacción Cadena 3
FOTO: En mayo se lanzó una campaña nacional de vacunación.
El Ministerio de Salud de Israel reportó 152 nuevos casos de sarampión, elevando el total a 770 desde que comenzó el brote a principios de abril.
El ministerio estima que entre 1.550 y 2.750 personas podrían estar infectadas, citando las altas tasas de hospitalización y los informes de la comunidad.
Actualmente, 228 pacientes están diagnosticados activamente, incluyendo 24 hospitalizados, la mayoría menores de seis años.
Dos pacientes se encuentran en cuidados intensivos y uno con soporte de ECMO.
El brote se cobró la vida de dos niños no vacunados de 18 meses y dos años.
En mayo, aproximadamente un mes después del inicio del brote, el ministerio lanzó una campaña nacional de vacunación y desde entonces, se administraron más de 115.000 dosis.
El sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa, generalmente causa fiebre, fatiga, rinorrea y una erupción cutánea característica. Pueden presentarse complicaciones graves, a veces mortales, informó la agencia de noticias Xinhua.
[Fuente: Noticias Argentinas]